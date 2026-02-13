Не ездило 40 лет: обнаружено коллекционное американское авто 50-х в новом состоянии (фото)

В Нидерландах нашли хорошо сохранившийся Chevrolet Bel Air 1957 года. Ценная коллекционная модель не эксплуатировалась с 80-х.

Седан Chevrolet Bel Air — капсула времени с пробегом всего 39,5 тыс. км за почти 70 лет. О находке рассказали на сайте Autoevolution.

Chevrolet Bel Air привез из США в Нидерланды дилер ретроавто Фото: Ebay

Удалось установить, что Chevrolet Bel Air привез в 1987 году в Нидерланды из США дилер ретроавто. Он разыскивал коллекционные американские автомобили в идеальном состоянии и перепродавал их в Европе.

Салон Chevrolet Bel Air в хорошем состоянии Фото: Ebay

Этот седан не продали, а накрыли чехлом и поставили в отапливаемый гараж, где он и простоял почти четыре десятилетия. Автомобиль в отличном состоянии — у него родная розовая краска (она была редкостью для модели), а также хорошо сохранились хромированные детали и интерьер.

Седан Chevrolet Bel Air 1957 года оснащен 4,6-литровым 220-сильным V8 SuperTurbo Fire, который для модели предлагался за доплату. В паре с ним работает 2-ступенчатая автоматическая КПП. Авто долгое время не заводили, поэтому ему требуется обслуживание.

Седан оснащен 220-сильным V8 Фото: Ebay

Сейчас для Chevrolet Bel Air ищут нового владельца. Капсулу времени выставили на eBay и оценили в 36 195 долларов.

