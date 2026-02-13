Не їздило 40 років: виявлено колекційне американське авто 50-х у новому стані (фото)

У Нідерландах знайшли добре збережений Chevrolet Bel Air 1957 року. Цінна колекційна модель не експлуатувалася із 80-х.

Седан Chevrolet Bel Air — капсула часу з пробігом усього 39,5 тис. км за майже 70 років. Про знахідку розповіли на сайті Autoevolution.

Chevrolet Bel Air привіз зі США в Нідерланди дилер ретроавто Фото: Ebay

Вдалося встановити, що Chevrolet Bel Air привіз у 1987 році до Нідерландів зі США дилер ретроавто. Він розшукував колекційні американські автомобілі в ідеальному стані та перепродавав їх у Європі.

Салон Chevrolet Bel Air в гарному стані Фото: Ebay

Цей седан не продали, а накрили чохлом та поставили в опалюваний гараж, де він і простояв майже чотири десятиріччя. Автомобіль у чудовому стані — у нього рідна рожева фарба (вона була рідкістю для моделі), а також добре збережені хромовані деталі та інтер'єр.

Седан Chevrolet Bel Air 1957 року оснащений 4,6-літровим 220-сильним V8 SuperTurbo Fire, який для моделі пропонували за доплату. У парі з ним працює 2-ступінчаста автоматична КПП. Авто тривалий час не заводили, тому йому потрібне обслуговування.

Седан оснащений 220-сильним V8 Фото: Ebay

Зараз для Chevrolet Bel Air шукають нового власника. Капсулу часу виставили на eBay та оцінили в 36 195 доларів.

