С двигателем под сиденьем: в интернете показали неизвестного преемника VW Beetle (фото)

Вместо Volkswagen Golf в 70-х вполне могла появиться совершенно другая модель. Оригинальный среднемоторный хэтчбек с двумя багажниками разработали в Porsche

Нетипичную модель с кодовым обозначением EA266 готовили на смену Volkswagen Beetle, однако все же выбрали VW Golf. Сейчас ее прототип хранится в музее Volkswagen Autostadt в Вольсфбурге и о нем рассказали на сайте Motor1.

Volkswagen EA266 хранится в музее Autostadt Фото: Motor1.com

История Volkswagen EA266 началась в конце 60-х, когда стало понятно, что "Жук" устаревает и нуждается в замене. За помощью в создании новой модели обратились к давним партнерам из Porsche, а ее разработкой занялся Фердинанд Пиех, который позже стал руководителем концерна Volkswagen и "отцом" Bugatti Veyron.

Команда Фердинанда Пиеха создала нестандартный проект хэтчбека. Инженеры решили, что у Volkswagen EA266 двигатель останется сзади, однако сместили его внутрь колесной базы — установили под задним сиденьем.

Відео дня

Хэтчбек разработали специалисты Porsche Фото: Motor1.com

Поскольку моторы Volkswagen EA266 были оппозитными, то вполне помещались там. Для модели готовили четверки объемом 1,0 л (50 л.с.), 1,3 л (65 л.с.) и 1,6 л (85 и 105 л.с.).

Важно

3,5 с до сотни и запас хода 800 км: Volkswagen показал стильный электровнедорожник (фото)

Такая схема имела свои преимущества: 3,6-метровое среднемоторное авто имело два больших багажника — 340-литровый задний и 300-литровый передний. К тому же, Volkswagen EA266 был очень легким — всего 785 кг. Самый мощный вариант весил разгонялся до 100 км/ч за 8,5 с и развивал 190 км/ч.

Двигатель разместили под задним сиденьем Фото: Motor1.com

Впрочем, в ходе испытаний обнаружились серьезные недостатки. Из-за двигателя под сиденьем в салоне было жарко и шумно, да и доступ к нему для ремонта или обслуживания был затруднен. От проекта отказались и начали разрабатывать переднемоторную и переднеприводную модель, которая стала первым Volkswagen Golf.

Между прочим, в музее Autostadt хранится и уникальный роскошный седан Bugatti 2000-х.

Также Фокус рассказывал о малоизвестном польском спорткаре 70-х.