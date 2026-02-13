Із двигуном під сидінням: в інтернеті показали невідомого наступника VW Beetle (фото)

Замість Volkswagen Golf у 70-х цілком могла з'явитися абсолютно інша модель. Оригінальний середньомоторний хетчбек із двома багажниками розробили в Porsche

Нетипову модель із кодовим позначенням EA266 готували на зміну Volkswagen Beetle, проте все ж таки обрали VW Golf. Зараз її прототип зберігається у музеї Volkswagen Autostadt у Вольсфбурзі і про нього розповіли на сайті Motor1.

Volkswagen EA266 зберігається в музеї Autostadt Фото: Motor1.com

Історія Volkswagen EA266 почалася у кінці 60-х, коли стало зрозуміло, що "Жук" застаріває і потребує заміни. За допомогою у створенні нової моделі звернулися до давніх партнерів із Porsche, а її розробкою зайнявся Фердінанд Пієх, який пізніше став керівником концерну Volkswagen та "батьком" Bugatti Veyron.

Команда Фердинанда Пієха створила нестандартний проєкт хетчбека. Інженери вирішили, що у Volkswagen EA266 двигун залишиться ззаду, проте змістили його усередину колісної бази — встановили під заднім сидінням.

Відео дня

Хетчбек розробили спеціалісти Porsche Фото: Motor1.com

Оскільки мотори Volkswagen EA266 були опозитними, то цілком поміщалися там. Для моделі готували четвірки об'ємом 1,0 л (50 к. с.), 1,3 л (65 к. с.) та 1,6 л (85 та 105 к. с.).

Важливо

3,5 с до сотні і запас ходу 800 км: Volkswagen показав стильний електропозашляховик (фото)

Така схема мала свої переваги: 3,6-метрове середньомоторне авто мало два великі багажники — 340-літровий задній та 300-літровий передній. До того ж, Volkswagen EA266 був дуже легким — усього 785 кг. Найпотужніший варіант важив розганявся до 100 км/год за 8,5 с та розвивав 190 км/год.

Двигун розмістили під заднім сидінням Фото: Motor1.com

Утім, у ході випробувань виявилися серйозні недоліки. Через двигун під сидінням у салоні було жарко і шумно, та й доступ до нього для ремонту чи обслуговування був складним. Від проєкту відмовилися і почали розробляти передньомоторну і передньопривідну модель, яка стала першим Volkswagen Golf.

Між іншим, у музеї Autostadt зберігається і унікальний розкішний седан Bugatti 2000-х.

Також Фокус розповідав про маловідомий польський спорткар 70-х.