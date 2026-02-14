Дорого ремонтировать и сложно ухаживать: механик назвал авто, которые никогда не купил бы себе (фото)
Авто некоторых брендов, несмотря на отличную производительность, комфорт и престижность, могут разочаровать скрытыми расходами после покупки. Модели ряда марок сложно чинить самостоятельно, а в сервисе за их ремонт и обслуживание могут выставить немалый счет.
Антитоп автомобилей от бывшего механика автомастерской и эксперта JustAnswer Криса Пайла публикует сайт GoBankingRates. Он назвал пять брендов, которые никогда бы не рекомендовал покупать собственной семье.
В перечень сложных в ремонте и обслуживании марок от Пайла вошли:
- Volkswagen (Германия);
- Mercedes Benz (Германия);
- Audi (Германия);
- Mini (Великобритания и Германия);
- Jaguar (Великобритания).
"Мне не нравится над ними работать, и я бы не советовал кому-то их покупать", — пояснил эксперт.
Механик отметил, что с точки зрения производительности автомобили этих марок не обязательно будут плохими, однако они часто приносят владельцам "головную боль" из-за ремонта и обслуживания, потому что вне дилерского центра трудно найти техника, который будет работать с ними.
Антитоп автомобилей: механик объяснил свой выбор
Механик перечислил 6 причин, по которым Volkswagen, Mercedes Benz, Audi, Mini и Jaguar попали в его антитоп автомобилей, несмотря на престижность этих брендов.
В первую очередь Крис Пайл выделил высокую стоимость запчастей и расходных материалов (даже элементов планового технического обслуживания, таких как масляные фильтры и тормозные колодки).
Также проблемой могут стать ограниченные варианты для обслуживания после покупки. Тогда как для большинства марок авто есть выбор запасных запчастей, и дешевые альтернативы часто можно найти на вторичном рынке, для автомобилей пяти указанных брендов приходится покупать оригиналы.
"Часто вы даже не можете найти неоригинальные запчасти для них в магазинах автозапчастей. Вам приходится покупать дорогие запчасти от производителя оригинального оборудования", — пояснил Пайл.
Из-за безальтернативности и отсутствия конкуренции на рынке владельцы премиальных авто вынуждены платить за запчасти премиальную цену. Ремонт, который может стоить 200 долларов для Honda, в случае с Mercedes "затянет" на 500 долларов или больше.
Третья причина попадания в антитоп: механикам сложно получить доступ к компонентам указанных автомобилей, поскольку престижные бренды максимально ограничивают пространство.
"У всех автомобилей под капотом куча деталей, до которых часто трудно добраться, но у этих производителей, кажется, все это плотнее", — рассказал эксперт.
Простая на первый взгляд работа может стать дорогостоящим испытанием, во время которого механику придется снять несколько компонентов, чтобы получить доступ к нужной детали.
Четвертая причина — ограниченность профессиональных ресурсов. Даже опытные механики испытывают сложности с этими пятью брендами, потому что руководства по их ремонту и дополнительные сервисные книги производителей оригинального оборудования стоят дорого.
Также, по словам Пайла, с роскошными автомобилями часто не работают компьютеризированные диагностические инструменты, которые взаимодействуют с бортовыми системами автомобиля.
Если стандартное диагностическое оборудование применить нельзя, механики вынуждены прибегать к дорогим, специфическим для определенной марки инструментам или направлять клиентов в дилерские центры. Это усложняет работу и повышает стоимость ремонта.
Последняя названная Пайлом причина — общий уровень сложности диагностики и ремонта Volkswagen, Mercedes Benz, Jaguar, Audi и Mini по сравнению с менее престижными альтернативами.
"В целом их просто труднее диагностировать и исправить", — сказал механик.
Эксперт резюмировал, что проблема, которую можно быстро исправить в автомобиле, например, марки Toyota, в случае с Audi грозит превратиться в сложный проект.
