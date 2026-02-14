Дорого ремонтировать и сложно ухаживать: механик назвал авто, которые никогда не купил бы себе (фото)

Авто некоторых брендов, несмотря на отличную производительность, комфорт и престижность, могут разочаровать скрытыми расходами после покупки. Модели ряда марок сложно чинить самостоятельно, а в сервисе за их ремонт и обслуживание могут выставить немалый счет.

Антитоп автомобилей от бывшего механика автомастерской и эксперта JustAnswer Криса Пайла публикует сайт GoBankingRates. Он назвал пять брендов, которые никогда бы не рекомендовал покупать собственной семье.

В перечень сложных в ремонте и обслуживании марок от Пайла вошли:

Volkswagen (Германия);

Mercedes Benz (Германия);

Audi (Германия);

Mini (Великобритания и Германия);

Jaguar (Великобритания).

"Мне не нравится над ними работать, и я бы не советовал кому-то их покупать", — пояснил эксперт.

Механик отметил, что с точки зрения производительности автомобили этих марок не обязательно будут плохими, однако они часто приносят владельцам "головную боль" из-за ремонта и обслуживания, потому что вне дилерского центра трудно найти техника, который будет работать с ними.

Механик не советует авто марки Mercedes-Benz из-за ограниченного выбора запчастей для ремонта Фото: Mercedes-Benz

Механик перечислил 6 причин, по которым Volkswagen, Mercedes Benz, Audi, Mini и Jaguar попали в его антитоп автомобилей, несмотря на престижность этих брендов.

В первую очередь Крис Пайл выделил высокую стоимость запчастей и расходных материалов (даже элементов планового технического обслуживания, таких как масляные фильтры и тормозные колодки).

Также проблемой могут стать ограниченные варианты для обслуживания после покупки. Тогда как для большинства марок авто есть выбор запасных запчастей, и дешевые альтернативы часто можно найти на вторичном рынке, для автомобилей пяти указанных брендов приходится покупать оригиналы.

"Часто вы даже не можете найти неоригинальные запчасти для них в магазинах автозапчастей. Вам приходится покупать дорогие запчасти от производителя оригинального оборудования", — пояснил Пайл.

Из-за безальтернативности и отсутствия конкуренции на рынке владельцы премиальных авто вынуждены платить за запчасти премиальную цену. Ремонт, который может стоить 200 долларов для Honda, в случае с Mercedes "затянет" на 500 долларов или больше.

По словам механика, роскошные марки авто, как, например, Jaguar, требуют дорогостоящего обслуживания Фото: Topcars UA

Третья причина попадания в антитоп: механикам сложно получить доступ к компонентам указанных автомобилей, поскольку престижные бренды максимально ограничивают пространство.

"У всех автомобилей под капотом куча деталей, до которых часто трудно добраться, но у этих производителей, кажется, все это плотнее", — рассказал эксперт.

Простая на первый взгляд работа может стать дорогостоящим испытанием, во время которого механику придется снять несколько компонентов, чтобы получить доступ к нужной детали.

Четвертая причина — ограниченность профессиональных ресурсов. Даже опытные механики испытывают сложности с этими пятью брендами, потому что руководства по их ремонту и дополнительные сервисные книги производителей оригинального оборудования стоят дорого.

Опытный механик признался, что не приобрел бы авто марки Mini Фото: Topcars UA

Также, по словам Пайла, с роскошными автомобилями часто не работают компьютеризированные диагностические инструменты, которые взаимодействуют с бортовыми системами автомобиля.

Если стандартное диагностическое оборудование применить нельзя, механики вынуждены прибегать к дорогим, специфическим для определенной марки инструментам или направлять клиентов в дилерские центры. Это усложняет работу и повышает стоимость ремонта.

Механик Крис Пайл не советует покупать авто марки Audi Фото: Audi

Последняя названная Пайлом причина — общий уровень сложности диагностики и ремонта Volkswagen, Mercedes Benz, Jaguar, Audi и Mini по сравнению с менее престижными альтернативами.

"В целом их просто труднее диагностировать и исправить", — сказал механик.

Эксперт резюмировал, что проблема, которую можно быстро исправить в автомобиле, например, марки Toyota, в случае с Audi грозит превратиться в сложный проект.

