Дорого ремонтувати й складно доглядати: механік назвав авто, які ніколи не купив би собі (фото)

Авто деяких брендів, попри чудову продуктивність, комфорт і престижність, можуть розчарувати прихованими витратами після покупки. Моделі низки марок складно лагодити самостійно, а в сервісі за їх ремонт і обслуговування можуть виставити чималий рахунок.

Антитоп автомобілів від колишнього механіка автомайстерні та експерта JustAnswer Кріса Пайла публікує сайт GoBankingRates. Він назвав п'ять брендів, які ніколи б не рекомендував купувати власній родині.

До переліку складних в ремонті й обслуговуванні марок від Пайла увійшли:

Volkswagen (Німеччина);

Mercedes Benz (Німеччина);

Audi (Німеччина);

Mini (Велика Британія та Німеччина);

Jaguar (Велика Британія).

"Мені не подобається над ними працювати, і я б не радив комусь їх купувати", — пояснив експерт.

Механік зазначив, що з погляду продуктивності автомобілі цих марок не обов'язково будуть поганими, проте вони часто приносять власникам "головний біль" через ремонт і обслуговування, бо поза дилерським центром важко знайти техніка, який працюватиме з ними.

Механік не радить авто марки Mercedes-Benz через обмежений вибір запчастин для ремонту Фото: Mercedes-Benz

Антитоп автомобілів: механік пояснив свій вибір

Механік перелічив 6 причин, через які Volkswagen, Mercedes Benz, Audi, Mini та Jaguar потрапили до його антитопу автомобілів попри престижність цих брендів.

Найперше Кріс Пайл виділив високу вартість запчастин і витратних матеріалів (навіть елементів планового технічного обслуговування, таких як масляні фільтри та гальмівні колодки).

Також проблемою можуть стати обмежені варіанти для обслуговування після купівлі. Тоді як для більшості марок авто є вибір запасних запчастин, і дешеві альтернативи часто можна знайти на вторинному ринку, для автомобілів п'яти зазначених брендів доводиться купувати оригінали.

"Часто ви навіть не можете знайти неоригінальні запчастини для них у магазинах автозапчастин. Вам доводиться купувати дорогі запчастини від виробника оригінального обладнання", — пояснив Пайл.

Через безальтернативність і відсутність конкуренції на ринку власники преміальних авто вимушені платити за запчастини преміальну ціну. Ремонт, який може коштувати 200 доларів для Honda, у випадку з Mercedes "затягне" на 500 доларів або більше.

За словами механіка, розкішні марки авто, як, Jaguar, потребують дорогого обслуговування Фото: Topcars UA

Третя причина потрапляння в антитоп: механікам складно отримати доступ до компонентів зазначених автівок, оскільки престижні бренди максимально обмежують простір.

"У всіх автомобілів під капотом купа деталей, до яких часто важко дістатися, але в цих виробників, здається, все це щільніше", — розповів експерт.

Проста на перший погляд робота може стати дорогим випробуванням, під час якого механіку доведеться зняти кілька компонентів, щоб отримати доступ до потрібної деталі.

Четверта причина — обмеженість професійних ресурсів. Навіть досвідчені механіки мають складнощі з цими п'ятьма брендами, бо посібники з їхнього ремонту та додаткові сервісні книжки виробників оригінального обладнання коштують дорого.

Досвідчений механік зінався, що не придбав би авто марки Mini Фото: Topcars UA

Також, за словами Пайла, з розкішними автомобілями часто не працюють комп'ютеризовані діагностичні інструменти, які взаємодіють із бортовими системами автомобіля.

Якщо стандартне діагностичне обладнання застосувати не можна, механіки вимушені вдаватися до дорогих, специфічних для певної марки інструментів або спрямовувати клієнтів до дилерських центрів. Це ускладнює роботу та підвищує вартість ремонту.

Механік Кріс Пайл не радить купувати авто марки Audі Фото: Audi

Остання названа Пайлом причина — загальний рівень складності діагностики та ремонту Volkswagen, Mercedes Benz, Jaguar, Audi та Mini порівняно з менш престижними альтернативами.

"Загалом їх просто важче діагностувати та виправити", — сказав механік.

Експерт резюмував, що проблема, яку можна швидко виправити в автомобілі, наприклад, марки Toyota, у випадку з Audi загрожує перетворитися на складний проєкт.

