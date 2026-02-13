Дизельні авто в Україні знову популярні: які моделі купують найбільше (фото)
В Україні повертається попит на дизельні автомобілі. Найпопулярнішими є нові та вживані Renault з дизельними двигунами.
У січні 2026 року українці поставили на облік 5 тисяч нових та вживаних авто з дизелем, що на 17% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зростання продажів дизельних авто фіксується на фоні різкого падіння попиту на електромобілі в Україні. У 2025 році ситуація переважно була діаметрально протилежною: продажі електрокарів зростали, а авто з дизелем — падали.
Нових дизельних автомобілів за січень придбали 1,2 тис., тобто ріст склав 33%. Перше місце в сегменті зберігає кросовер Renault Duster.
Топ 5 найпопулярніших нових авто з дизелем в Україні за січень 2026 року:
- Renault Duster — 316 проданих автомобілів.
- Toyota Land Cruiser Prado — 200 од.
- Peugeot Landtrek — 73 од.
- Volkswagen Touareg — 65 од.
- Skoda Kodiaq — 63 од.
Дизельних авто з пробігом уперше поставили на облік 3,8 тис., що на 12% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Лідером також є модель Renault — Megane.
Найпопулярніші вживані авто з дизелем в Україні:
- Renault Megane — 282 зареєстрованих авто.
- Nissan Qashqai — 279 од.
- Skoda Octavia — 243 од.
- Volkswagen Passat — 195 од.
- Volkswagen Golf — 159 од.
Раніше Фокус розповідав про авто з пробігом в Україні, які найчастіше мають скручений пробіг.
Також ми писали про найпопулярніші автомобілі у світі.