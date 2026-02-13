Підтримайте нас RU
Дизельні авто в Україні знову популярні: які моделі купують найбільше (фото)

дизельний двигун
Попит на дизельні авто в Україні повертається | Фото: Wikipedia

В Україні повертається попит на дизельні автомобілі. Найпопулярнішими є нові та вживані Renault з дизельними двигунами.

У січні 2026 року українці поставили на облік 5 тисяч нових та вживаних авто з дизелем, що на 17% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зростання продажів дизельних авто фіксується на фоні різкого падіння попиту на електромобілі в Україні. У 2025 році ситуація переважно була діаметрально протилежною: продажі електрокарів зростали, а авто з дизелем — падали.

Renault Duster
Renault Duster — найпопулярніше нове авто з дизелем
Фото: Renault

Нових дизельних автомобілів за січень придбали 1,2 тис., тобто ріст склав 33%. Перше місце в сегменті зберігає кросовер Renault Duster.

Топ 5 найпопулярніших нових авто з дизелем в Україні за січень 2026 року:

  1. Renault Duster — 316 проданих автомобілів.
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 200 од.
  3. Peugeot Landtrek — 73 од.
  4. Volkswagen Touareg — 65 од.
  5. Skoda Kodiaq — 63 од.
Дизельних авто з пробігом уперше поставили на облік 3,8 тис., що на 12% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Лідером також є модель Renault — Megane.

Renault Megane
Renault Megane лідирує у вживаному сегменті
Фото: Renault

Найпопулярніші вживані авто з дизелем в Україні:

  1. Renault Megane — 282 зареєстрованих авто.
  2. Nissan Qashqai — 279 од.
  3. Skoda Octavia — 243 од.
  4. Volkswagen Passat — 195 од.
  5. Volkswagen Golf — 159 од.

