Дизельные авто в Украине снова популярны: какие модели покупают больше всего (фото)

дизельный двигатель
Спрос на дизельные авто в Украине возвращается | Фото: Wikipedia

В Украине возвращается спрос на дизельные автомобили. Самыми популярными являются новые и подержанные Renault с дизельными двигателями.

В январе 2026 года украинцы поставили на учет 5 тысяч новых и подержанных авто с дизелем, что на 17% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Рост продаж дизельных авто фиксируется на фоне резкого падения спроса на электромобили в Украине. В 2025 году ситуация преимущественно была диаметрально противоположной: продажи электрокаров росли, а авто с дизелем — падали.

Рено Дастер
Renault Duster — самое популярное новое авто с дизелем
Фото: Renault

Новых дизельных автомобилей за январь приобрели 1,2 тыс., то есть рост составил 33%. Первое место в сегменте сохраняет кроссовер Renault Duster.

Топ 5 самых популярных новых авто с дизелем в Украине за январь 2026 года:

  1. Renault Duster — 316 проданных автомобилей.
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 200 ед.
  3. Peugeot Landtrek — 73 ед.
  4. Volkswagen Touareg — 65 ед.
  5. Skoda Kodiaq — 63 ед.
Дизельных авто с пробегом впервые поставили на учет 3,8 тыс., что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером также является модель Renault — Megane.

Renault Megane
Renault Megane лидирует в подержанном сегменте
Фото: Renault

Самые популярные подержанные авто с дизелем в Украине:

  1. Renault Megane — 282 зарегистрированных авто.
  2. Nissan Qashqai — 279 ед.
  3. Skoda Octavia — 243 ед.
  4. Volkswagen Passat — 195 ед.
  5. Volkswagen Golf — 159 ед.

