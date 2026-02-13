Дизельные авто в Украине снова популярны: какие модели покупают больше всего (фото)
В Украине возвращается спрос на дизельные автомобили. Самыми популярными являются новые и подержанные Renault с дизельными двигателями.
В январе 2026 года украинцы поставили на учет 5 тысяч новых и подержанных авто с дизелем, что на 17% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Рост продаж дизельных авто фиксируется на фоне резкого падения спроса на электромобили в Украине. В 2025 году ситуация преимущественно была диаметрально противоположной: продажи электрокаров росли, а авто с дизелем — падали.
Новых дизельных автомобилей за январь приобрели 1,2 тыс., то есть рост составил 33%. Первое место в сегменте сохраняет кроссовер Renault Duster.
Топ 5 самых популярных новых авто с дизелем в Украине за январь 2026 года:
- Renault Duster — 316 проданных автомобилей.
- Toyota Land Cruiser Prado — 200 ед.
- Peugeot Landtrek — 73 ед.
- Volkswagen Touareg — 65 ед.
- Skoda Kodiaq — 63 ед.
Дизельных авто с пробегом впервые поставили на учет 3,8 тыс., что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером также является модель Renault — Megane.
Самые популярные подержанные авто с дизелем в Украине:
- Renault Megane — 282 зарегистрированных авто.
- Nissan Qashqai — 279 ед.
- Skoda Octavia — 243 ед.
- Volkswagen Passat — 195 ед.
- Volkswagen Golf — 159 ед.
Ранее Фокус рассказывал об авто с пробегом в Украине, которые чаще всего имеют скрученный пробег.
Также мы писали о самых популярных автомобилях в мире.