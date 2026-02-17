Не только электрокары: украинцы активно покупают авто из Китая (фото)

Спрос на авто из Китая в Украине остается довольно высоким, несмотря на отмену льгот на электромобили. Самыми популярными являются новые и подержанные модели BYD.

В январе украинцы впервые поставили на учет почти 1,4 тыс. новых и подержанных авто из Китая. Это, конечно, значительно меньше, чем в рекордном декабре, но сразу на 71% превышает показатель января 2025 года. Статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Большинство авто из Китая в Украине — по-прежнему электрокары, однако после отмены льготной растаможки их доля снизилась до 78% (в январе 2025 года она составляла 82%). Так что покупают и модели с двигателями внутреннего сгорания.

В подержанном сегменте лидирует Zeekr 001 Фото: Zeekr

Новых авто из КНР продали 1216, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными являются электромобили BYD, а лидером — электрокроссовер BYD Leopard 3.

Топ 5 популярных авто из Китая в Украине за январь 2026 года:

BYD Leopard 3 — 169 проданных авто. BYD Sea Lion 06 — 110 ед. Volkswagen ID.Unyx — 96 ед. Zeekr 001 — 77 ед. BYD Song Plus — 73 ед.

Подержанных авто из Китая зарегистрировали 181, что на 25% больше, чем в прошлом году. BYD также среди лидеров.

Самые популярные китайские авто с пробегом в Украине в 2026 году:

Zeekr 001 — 16 зарегистрированных авто. BYD Song L — 16 ед. BYD Song Plus — 14 ед. Buick Envision — 13 ед. BYD Yuan Plus — 9 ед.

