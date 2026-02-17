Не лише електрокари: українці активно купують авто з Китаю (фото)
Попит на авто з Китаю в Україні залишається доволі високим, попри скасування пільг на електромобілі. Найпопулярнішими є нові та вживані моделі BYD.
У січні українці вперше поставили на облік майже 1,4 тис. нових та вживаних авто з Китаю. Це, звісно, значно менше, аніж у рекордному грудні, але одразу на 71% перевищує показник січня 2025 року. Статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Більшість авто з Китаю в Україні — як і раніше, електрокари, проте після скасування пільгового розмитнення їх частка знизилася до 78% (у січні 2025 року вона складала 82%). Отже, купують і моделі з двигунами внутрішнього згоряння.
Нових авто з КНР продали 1216, що на 80% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Найпопулярнішими є електромобілі BYD, а лідером — електрокросовер BYD Leopard 3.
Топ 5 популярних авто з Китаю в Україні за січень 2026 року:
- BYD Leopard 3 — 169 проданих авто.
- BYD Sea Lion 06 — 110 од.
- Volkswagen ID.Unyx — 96 од.
- Zeekr 001 — 77 од.
- BYD Song Plus — 73 од.
Вживаних авто з Китаю зареєстрували 181, що на 25% більше, аніж торік. BYD також серед лідерів.Важливо
Найпопулярніші китайські авто з пробігом в Україні у 2026 році:
- Zeekr 001 — 16 зареєстрованих авто.
- BYD Song L — 16 од.
- BYD Song Plus — 14 од.
- Buick Envision — 13 од.
- BYD Yuan Plus — 9 од.
Між іншим, нещодавно в Києві помітили футуристичний китайський електромобіль із дверима як у Lamborghini та запасом ходу 820 км.
