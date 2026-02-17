Не лише електрокари: українці активно купують авто з Китаю (фото)

Попит на авто з Китаю в Україні залишається доволі високим, попри скасування пільг на електромобілі. Найпопулярнішими є нові та вживані моделі BYD.

У січні українці вперше поставили на облік майже 1,4 тис. нових та вживаних авто з Китаю. Це, звісно, значно менше, аніж у рекордному грудні, але одразу на 71% перевищує показник січня 2025 року. Статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Більшість авто з Китаю в Україні — як і раніше, електрокари, проте після скасування пільгового розмитнення їх частка знизилася до 78% (у січні 2025 року вона складала 82%). Отже, купують і моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

У вживаному сегменті лідирує Zeekr 001 Фото: Zeekr

Нових авто з КНР продали 1216, що на 80% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Найпопулярнішими є електромобілі BYD, а лідером — електрокросовер BYD Leopard 3.

Відео дня

Топ 5 популярних авто з Китаю в Україні за січень 2026 року:

BYD Leopard 3 — 169 проданих авто. BYD Sea Lion 06 — 110 од. Volkswagen ID.Unyx — 96 од. Zeekr 001 — 77 од. BYD Song Plus — 73 од.

Вживаних авто з Китаю зареєстрували 181, що на 25% більше, аніж торік. BYD також серед лідерів.

Важливо

Дизельні авто в Україні знову популярні: які моделі купують найбільше (фото)

Найпопулярніші китайські авто з пробігом в Україні у 2026 році:

Zeekr 001 — 16 зареєстрованих авто. BYD Song L — 16 од. BYD Song Plus — 14 од. Buick Envision — 13 од. BYD Yuan Plus — 9 од.

Між іншим, нещодавно в Києві помітили футуристичний китайський електромобіль із дверима як у Lamborghini та запасом ходу 820 км.

Також Фокус розповідав, у яких авто в Україні найчастіше скручений пробіг.