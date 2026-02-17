Безумный тюнинг: коллекционный Chevrolet Corvette скрестили с эвакуатором (фото)

Классический Chevrolet Corvette C3 получил новую жизнь. Коллекционный спорткар 80-х превратили в эвакуатор.

Необычный тюнинг Chevrolet Corvette C3 выполнили в США. Об оригинальном проекте рассказали на сайте Carscoops.

Эвакуатор получил кабину от Chevrolet Corvette 1981 года Фото: carscoops.com

Для доработки взяли Chevrolet Corvette 1981 года — точнее, его стеклопластиковый кузов. Переднюю часть спорткара установили на шасси эвакуатора на базе пикапа Chevrolet C30.

Важно

По сути, кузов Chevrolet Corvette стал кабиной эвакуатора. Сохранили выдвижные фары, капот и двери. Салон Corvette со спортивным рулем также перенесли в Chevrolet C30. Кроме того, авто украсили фигуркой динозавра.

Салон также позаимствовали у спорткара Фото: carscoops.com

Под капотом эвакуатора установлен 6,6-литровый карбюраторный V8: в разные годы этот двигатель развивал от 150 до 265 л. с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Также установили новые тормоза и амортизаторы.

Под капотом установили 6,6-литровый V8

Эвакуатор Chevrolet Corvette заводится и ездит, а также является полностью исправным и может выполнять свою работу. Сейчас нестандартное авто выставили на продажу за 7000 долларов.

