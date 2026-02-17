Божевільний тюнінг: колекційний Chevrolet Corvette схрестили з евакуатором (фото)
Класичний Chevrolet Corvette C3 отримав нове життя. Колекційний спорткар 80-х перетворили на евакуатор.
Незвичний тюнінг Chevrolet Corvette C3 виконали в США. Про оригінальний проєкт розповіли на сайті Carscoops.
Для доопрацювання взяли Chevrolet Corvette 1981 року — точніше, його склопластиковий кузов. Передню частину спорткара встановили на шасі евакуатора на базі пікапа Chevrolet C30.Важливо
По суті, кузов Chevrolet Corvette став кабіною евакуатора. Зберегли висувні фари, капот та двері. Салон Corvette зі спортивним кермом також перенесли в Chevrolet C30. Крім того, авто прикрасили фігуркою динозавра.
Під капотом евакуатора встановлено 6,6-літровий карбюраторний V8: у різні роки цей двигун розвивав від 150 до 265 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП. Також встановили нові гальма та амортизатори.
Евакуатор Chevrolet Corvette заводиться і їздить, а також є повністю справним і може виконувати свою роботу. Зараз нестандартне авто виставили на продаж за 7000 доларів.
Раніше Фокус розповідав про оригінальний подовжений лімузин на базі Chevrolet Corvette C3.
Також ми писали про яскравий тюнінг класичного Mercedes 600 1971 року.