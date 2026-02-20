Новый флагманский электромобиль MG станет доступным аналогом Porsche Taycan (фото)
В сеть попали фото нового электрокара MG. Флагманская модель Е-класса будет стоить примерно $30 000.
Новый электромобиль MG презентуют в апреле на автошоу в Пекине, а пока в Китае во время тестов заметили прототип модели. Его фотографии опубликовал сайт CarNewsChina.
Большой лифтбек MG оклеили камуфляжной пленкой, однако видно, что авто отличается элегантным стремительным дизайном с изогнутой крышей и раздутыми крыльями. Ранее в MG обнародовали тизер модели.
Нужно ли вернуть льготную растаможку электромобилей, отмененную с 2026 года?
Ожидается, что электрокар станет преемником бензинового MG7, который имеет похожий силуэт. Новая модель Е-класса будет стоить в Китае примерно от $30 000 и станет доступной альтернативой Porsche Taycan и Xiaomi SU7. Запланирован ее экспорт в другие страны.
Характеристики MG пока держат в секрете, однако не исключено, что электромобиль создадут на базе нового SAIC Z7, который разрабатывают совместно с Huawei. Его длина составит примерно 5 метров.
Воздухозаборники спереди намекают, что модель может иметь не только электрическую, но и плагин-гибридную модификацию. А выступ на крыше указывает на то, что электромобиль MG получит лидар (лазерный дальномер) для системы полуавтономного движения.
Кстати, на европейский рынок выходит флагманский электрокроссовер MG, который вскоре появится и в Украине.
Также Фокус рассказывал, что MG выпустила первый в мире серийный электрокар с твердотельной батареей.