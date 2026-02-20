Новий флагманський електромобіль MG стане доступним аналогом Porsche Taycan (фото)

У мережу потрапили фото нового електрокара MG. Флагманська модель Е-класу коштуватиме приблизно $30 000.

Новий електромобіль MG презентують у квітні на автошоу в Пекіні, а поки в Китаї під час тестів помітили прототип моделі. Його світлини опублікував сайт CarNewsChina.

Електромобіль MG помітили під час тестів Фото: CarNewsChina

Великий ліфтбек MG обклеїли камуфляжною плівкою, проте видно, що авто вирізняється елегантним стрімким дизайном із вигнутим дахом та роздутими крилами. Раніше в MG оприлюднили тизер моделі.

Очікується, що електрокар стане наступником бензинового MG7, який має схожий силует. Нова модель Е-класу коштуватиме у Китаї приблизно від $30 000 та стане доступною альтернативою Porsche Taycan та Xiaomi SU7. Заплановано її експорт в інші країни.

Характеристики MG поки тримають у секреті, проте не виключено, що електромобіль створять на базі нового SAIC Z7, який розробляють спільно з Huawei. Його довжина складе приблизно 5 метрів.

Авто отримає систему напівавтономного руху Фото: CarNewsChina

Повітрозабірники спереду натякають, що модель може мати не лише електричну, а й плагін-гібридну модифікацію. А виступ на даху вказує на те, що електромобіль MG отримає лідар (лазерний дальномір) для системи напівавтономного руху.

До речі, на європейський ринок виходить флагманський електрокросовер MG, який незабаром з'явиться і в Україні.

Також Фокус розповідав, що MG випустила перший у світі серійний електрокар із твердотілою батареєю.