Новий флагманський електромобіль MG стане доступним аналогом Porsche Taycan (фото)
У мережу потрапили фото нового електрокара MG. Флагманська модель Е-класу коштуватиме приблизно $30 000.
Новий електромобіль MG презентують у квітні на автошоу в Пекіні, а поки в Китаї під час тестів помітили прототип моделі. Його світлини опублікував сайт CarNewsChina.
Великий ліфтбек MG обклеїли камуфляжною плівкою, проте видно, що авто вирізняється елегантним стрімким дизайном із вигнутим дахом та роздутими крилами. Раніше в MG оприлюднили тизер моделі.
Очікується, що електрокар стане наступником бензинового MG7, який має схожий силует. Нова модель Е-класу коштуватиме у Китаї приблизно від $30 000 та стане доступною альтернативою Porsche Taycan та Xiaomi SU7. Заплановано її експорт в інші країни.
Характеристики MG поки тримають у секреті, проте не виключено, що електромобіль створять на базі нового SAIC Z7, який розробляють спільно з Huawei. Його довжина складе приблизно 5 метрів.
Повітрозабірники спереду натякають, що модель може мати не лише електричну, а й плагін-гібридну модифікацію. А виступ на даху вказує на те, що електромобіль MG отримає лідар (лазерний дальномір) для системи напівавтономного руху.
До речі, на європейський ринок виходить флагманський електрокросовер MG, який незабаром з'явиться і в Україні.
Також Фокус розповідав, що MG випустила перший у світі серійний електрокар із твердотілою батареєю.