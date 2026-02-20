Результаты удивили: реальный запас хода популярных электромобилей проверили в мороз
Более трех десятков современных электрокаров приняли участие в масштабном зимнем тесте. Их запас хода проверили в мороз.
Не секрет, что запас хода электромобилей в мороз существенно сокращается. Эксперты сайта Recurrent решили проверить, насколько он снижается.
В испытаниях приняли участие 34 популярные электрические модели. Тест провели в два этапа — при температуре воздуха 0° по Цельсию (32° по Фаренгейту) и -7° (25° по Фаренгейту).
Нужно ли вернуть льготную растаможку электромобилей, отмененную с 2026 года?
Результаты оказались довольно неожиданными. Лучше всего себя проявили электромобили Tesla и Rivian, а хуже всего — продукция концернов General Motors и Volkswagen. Эксперты также отмечают, что на запас хода электрокара зимой влияет наличие теплового насоса и эффективность его работы.
Победителем теста стал электропикап Tesla Cybertruck, который сохранил 88% паспортного запаса хода при 0° и 84% — при -7°. Второе место занял электромобиль Tesla Model S — 87% и 82%, соответственно.
Хуже всего показал себя электрокроссовер Chevrolet Blazer EV: он сохранил только 69% заявленного запаса хода при 0° и 57% — при -7°. У его младшего брата Chevrolet Equinox EV эти показатели составили, соответственно, 73% и 63%.
Между прочим, недавно запас хода электрокаров проверяли при -31° по Цельсию и результаты оказались другими.
Также Фокус провел собственное испытание электрокара в сильный мороз.