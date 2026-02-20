Підтримайте нас RU
Результати здивували: реальний запас ходу популярних електромобілів перевірили в мороз

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck найкраще зберігає запас батареї в мороз | Фото: Tesla

Понад три десятки сучасних електрокарів взяли участь у масштабному зимовому тесті. Їх запас ходу перевірили в мороз.

Не секрет, що запас ходу електромобілів у мороз суттєво скорочується. Експерти сайту Recurrent вирішили перевірити, наскільки він знижується.

У випробуваннях взяли участь 34 популярні електричні моделі. Тест провели у два етапи — за температури повітря 0° за Цельсієм (32° за Фаренгейтом) та -7° (25° за Фаренгейтом).

Результати виявилися доволі несподіваними. Найкраще себе проявили електромобілі Tesla і Rivian, а найгірше — продукція концернів General Motors та Volkswagen. Експерти також відзначають, що на запас ходу електрокара взимку впливає наявніть теплового насоса та ефективність його роботи.

Переможцем тесту став електропікап Tesla Cybertruck, який зберіг 88% паспортного запасу ходу при 0° і 84% — при -7°. Друге місце посів електромобіль Tesla Model S — 87% і 82%, відповідно.

Chevrolet Blazer
Chevrolet Blazer EV показав себе найгірше в тесті

Найгірше показав себе електрокросовер Chevrolet Blazer EV: він зберіг тільки 69% заявленого запасу ходу при 0° і 57% — при -7°. У його молодшого брата Chevrolet Equinox EV ці показники склали, відповідно, 73% і 63%.

Між іншим, нещодавно запас ходу електрокарів перевіряли при -31° за Цельсієм і результати виявилися іншими.

Також Фокус провів власне випробування електрокара у сильний мороз.