Lamborghini на минималках: дешевый электрокар Renault переделали в маленькую ракету (видео)

Электромобиль Renault Twizzy получил новую жизнь. Оригинальную доступную модель превратили в миниатюрный спорткар.

Оригинальный тюнинг Renault Twizzy выполнила британская компания DM Performance. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Электромобиль Renault Twizzy пережил свап двигателя — установили мотор от электромотоцикла Stark Varg. Мощность увеличилась с 17 до 80 сил.

Крутящий момент при этом вырос с 57 до сразу 938 Н-м — это больше, чем у Lamborghini Aventador. Примечательно, что Renault Twizzy имеет такие же "гильотинные" двери как у Lamborghini.

Renault Twizzy оснастили 80-сильным мотором от электробайка Фото: скриншот / YouTube

Чтобы авто справилось с такой мощью, пришлось установить новую систему цепного привода и прочный стальной подрамник, а также усилить дифференциал. Кроме того, появилась более современная батарея — она на 30 кг легче и имеет большую емкость.

Электрокар Renault Twizzy весит менее полутонны, а потому очень быстрый. До 160 км/ч он разгоняется быстрее, чем 231-сильный заряженный хэтчбек Audi S1. Поскольку электромобиль заднеприводный, то он способен показать эффектный дрифт.

