Lamborghini на мінімалках: дешевий електрокар Renault переробили на маленьку ракету (відео)

Електромобіль Renault Twizzy отримав нове життя. Оригінальну доступну модель перетворили на мініатюрний спорткар.

Оригінальний тюнінг Renault Twizzy виконала британська компанія DM Performance. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Електромобіль Renault Twizzy пережив свап двигуна — встановили мотор від електромотоцикла Stark Varg. Потужність збільшилася із 17 до 80 сил.

Крутний момент при цьому зріс із 57 до одразу 938 Н·м — це більше, аніж у Lamborghini Aventador. Примітно, що Renault Twizzy має такі ж "гільйотинні" двері як у Lamborghini.

Renault Twizzy оснастили 80-сильним мотором від електробайка Фото: скриншот / YouTube

Аби авто справилося з такою потугою, довелося встановити нову систему ланцюгового приводу і міцний сталевий підрамник, а також підсилити диференціал. Крім того, з'явилася сучасніша батарея — вона на 30 кг легша та має більшу ємність.

Електрокар Renault Twizzy важить менш ніж пів тонни, а тому дуже швидкий. До 160 км/год він розганяється швидше, аніж 231-сильний заряджений хетчбек Audi S1. Оскільки електромобіль задньопривідний, то він здатен показати ефектний дрифт.

