Раритеты среди хлама: обнаружена заброшенная коллекция спортивных ретро-авто (видео)

В США нашли заброшенную коллекцию винтажных авто. Спорткары 70-х не один год пылятся в старом сарае.

Заброшенную коллекцию из четырех автомобилей обнаружили в штате Миссури. О ценных находках рассказали в видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Судя по видео, состояние автомобилей оставляет желать лучшего и в сарае они стоят не один год. Они покрыты слоем грязи и завалены разнообразным хламом.

Важно

Создан украинским графом: копию знаменитого спорткара 30-х продают за $400 000 (фото)

Все четыре машины — продукция концерна Chrysler 1970-1971 годов выпуска. В частности, в коллекции — сразу три Plymouth Barracuda, причем два из них — в очень редкой версии 440 Six Pack 1971 года.

Этот Plymouth Barracuda 1971 года оснащен 7,2-литровым 390-сильным V8 Фото: скриншот / YouTube

В 1971 году изготовили всего 254 Plymouth Barracuda 440 Six Pack с 7,2-литровым 390-сильным V8 и они были способны разогнаться до сотни за 6 с и развить более 200 км/ч. Еще один Plymouth Barracuda выпущен в 1970 году и оснащен 5,6-литровой восьмеркой мощностью 340 л.с.

Відео дня

Автомобили завалены разнообразным хламом Фото: скриншот / YouTube

Четвертое авто — кабриолет Dodge Challenger 1971 года. Он не слишком мощный (имеет 5,2-литровый V8 на 230 сил), но тоже ценный, потому что выпустили всего 1870 Challenger с откидной крышей.

Ранее Фокус рассказывал о редком коллекционном Ford Mustang за $300 000, который простоял более 50 лет заброшенным в гараже.

Также мы писали о рекордном спорткаре Dodge 2000-х в заводской упаковке.