Раритети серед мотлоху: виявлено покинуту колекцію спортивних ретроавто (відео)

У США знайшли занедбану колекцію вінтажних авто. Спорткари 70-х не один рік припадають пилом у старому сараї.

Покинуту колекцію із чотирьох автомобілів виявили у штаті Місурі. Про цінні знахідки розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Судячи з відео, стан автомобілів залишає бажати кращого і в сараї вони стоять не один рік. Вони покриті шаром бруду та завалені різноманітним мотлохом.

Важливо

Створений українським графом: копію знаменитого спорткара 30-х продають за $400 000 (фото)

Усі чотири машини – продукція концерну Chrysler 1970-1971 років випуску. Зокрема, в колекції – одразу три Plymouth Barracuda, причому два з них – у дуже рідкісній версії 440 Six Pack 1971 року.

Цей Plymouth Barracuda 1971 року оснащений 7,2-літровим 390-сильним V8 Фото: скриншот / YouTube

У 1971 році виготовили лише 254 Plymouth Barracuda 440 Six Pack із 7,2-літровим 390-сильним V8 і вони були здатні розігнатися до сотні за 6 с та розвинути понад 200 км/год. Ще один Plymouth Barracuda випущений в 1970 році та оснащений 5,6-літровою вісімкою потужністю 340 к. с.

Відео дня

Автомобілі завалені різноманітним мотлохом Фото: скриншот / YouTube

Четверте авто – кабріолет Dodge Challenger 1971 року. Він не надто потужний (має 5,2-літровий V8 на 230 сил), але теж цінний, бо випустили всього 1870 Challenger із відкидним дахом.

Раніше Фокус розповідав про рідкісний колекційний Ford Mustang за $300 000, який простояв понад 50 років покинутим у гаражі.

Також ми писали про рекордний спорткар Dodge 2000-х у заводському пакуванні.