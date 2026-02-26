Быстрее мопедов: в США создали мощный электровелосипед с запасом хода 160 км (видео)

Стартап Magician Bikes из Лас-Вегаса презентовал горный электровелосипед Alpha. Он получил мощный 6,8-сильный мотор и большую батарею.

Новый Magician Alpha поступил в продажу по цене 2200 долларов и является одним из самых быстрых электровелосипедов в своей ценовой категории. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Электробайк Magician Alpha получил мощный 72-вольтный мотор Bafang, который стандартно развивает 4 л.с. (3 кВт), а на пике — 6,8 л.с. (5 кВт). Крутящий также немалый — составляет 140 Н∙м. Максимальная скорость достигает 80 км/ч, то есть электрический велосипед способен обогнать большинство мопедов.

Важно

Выбор для семьи: в США выпустили четырехместный электробайк с большим запасом хода (видео)

Magician Alpha оснащен двумя батареями общей емкостью 30 А∙ч. Его запас хода составляет 160 км. Замедляют электробайк гидравлические дисковые тормоза диаметром 203 мм на обоих колесах.

Відео дня

Запас хода достигает 160 км

Из-за тяжелых батарей и прочной стальной рамы масса электробайка составляет 61 кг. Зато его грузоподъемность — 143 кг. Новый Magician Alpha также имеет усиленную подвеску с амортизаторами спереди и сзади и высокопрофильные шины. Оснащение включает светодиодную оптику, цветной дисплей и багажник.

Ранее Фокус рассказывал о скоростном компактном электроскутере Emove.

Также мы писали, что в Украине нашли редкий мотоцикл КМЗ 90-х без пробега.