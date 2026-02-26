Швидший за мопеди: у США створили потужний електровелосипед із запасом ходу 160 км (відео)

Стартап Magician Bikes із Лас-Вегаса презентував гірський електровелосипед Alpha. Він отримав потужний 6,8-сильний мотор і велику батарею.

Новий Magician Alpha надійшов у продаж за ціною 2200 доларів і є одним із найшвидших електровелосипедів у своїй ціновій категорії. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Електробайк Magician Alpha отримав потужний 72-вольтний мотор Bafang, який стандартно розвиває 4 к. с. (3 кВт), а на піку — 6,8 к. с. (5 кВт). Крутний також чималий — становить 140 Н∙м. Максимальна швидкість сягає 80 км/год, тобто електричний велосипед здатен обігнати більшість мопедів.

Magician Alpha оснащений двома батареями загальною ємністю 30 А∙год. Його запас ходу складає 160 км. Сповільнюють електробайк гідравлічні дискові гальма діаметром 203 мм на обох колесах.

Через важкі батареї та міцну сталеву раму маса електробайка становить 61 кг. Зате його вантажопідйомність — 143 кг. Новий Magician Alpha також має посилену підвіску з амортизаторами спереду і ззаду та високопрофільні шини. Оснащення включає світлодіодну оптику, кольоровий дисплей та багажник.

