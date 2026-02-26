Катер на колесах: в интернете показали уникальную амфибию Isuzu 90-х (фото)
Мало кто знает, что компания Isuzu в 90-х годах пыталась серийно выпускать амфибии и создала уникальную модель Nagisa, которая сочетала в себе черты авто и катера.
Isuzu Nagisa стал одним из самых оригинальных проектов в истории японского автопроизводителя. Об оригинальном автомобиле рассказали на сайте Carakoom.
Амфибия Isuzu Nagisa дебютировала на Токийском автошоу в 1991 году. Автопроизводитель сразу отметил, что это не просто очередной концепт, а прототип будущей серийной модели.
Дело в том, что в начале 90-х у руководства Isuzu родилась идея создания целого семейства амфибий разных размеров — от миниатюрных городских моделей до семейных авто. Их планировали продавать, прежде всего, в местностях с большим количеством водоемов, где жители покупают как автомобили, так и катера.
Isuzu Nagisa напоминала катер на колесах — имела стеклопластиковый корпус с выраженным "носом" и палубой сзади. Внутри установили четыре сиденья.
Амфибия получила 3,2-литровый бензиновый V6 на 175 л. с., знакомый по Opel Frontera. Он вращал все четыре колеса (Isuzu Nagisa был полноприводным), а также приводил водометный движитель. Максимальная скорость на суше составила 100 км/ч.
Впрочем, испытания показали, что Isuzu Nagisa медленный и неповоротливый на дорогах, а на воде ему не хватает устойчивости. К тому же, со временем руководство компании потеряло интерес к амфибиям и оригинальное авто так и не стало серийным.
