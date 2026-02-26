Катер на колесах: в інтернеті показали унікальну амфібію Isuzu 90-х (фото)

Мало хто знає, що компанія Isuzu у 90-х роках намагалася серійно випускати амфібії та створила унікальну модель Nagisa, яка поєднувала в собі риси авто та катера.

Isuzu Nagisa став одним із найоригінальніших проєктів у історії японського автовиробника. Про оригінальний автомобіль розповіли на сайті Carakoom.

Амфібія Isuzu Nagisa дебютувала на Токійському автошоу 1991 року. Автовиробник одразу зазначив, що це не просто черговий концепт, а прототип майбутньої серійної моделі.

Ззаду амфібія має палубу Фото: Isuzu

Річ у тім, що на початку 90-х у керівництва Isuzu народилася ідея створення цілого сімейства амфібій різних розмірів — від мініатюрних міських моделей до сімейних авто. Їх планували продавати, передусім, у місцевостях з великою кількістю водойм, де жителі купують як автомобілі, так і катери.

Isuzu Nagisa нагадувала катер на колесах — мала скллопластиковий корпус із вираженим "носом" та палубою ззаду. Усередині встановили чотири сидіння.

Амфібія отримала 3,2-літровий бензиновий V6 на 175 к. с., знайомий за Opel Frontera. Він обертав усі чотири колеса (Isuzu Nagisa був повнопривідним), а також приводив водометний рушій. Максимальна швидкість на суші склала 100 км/год.

Isuzu Nagisa оснастили 175-сильним бензиновим V6 Фото: Isuzu

Утім, випробування показали, що Isuzu Nagisa повільний і неповороткий на дорогах, а на воді йому бракує стійкості. До того ж, із часом керівництво компанії втратило інтерес до амфібій і оригінальне авто так і не стало серійним.

