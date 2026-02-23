Недорогу вантажівку Isuzu перетворили на вітальню на колесах і позашляховий автодім (відео)
Вантажний Isuzu Elf/N Series став основою для цікавих проєктів. Недороге комерційне авто перетворили на оригінальні будинки на колесах.
Оригінальні концепти Isuzu Elf MUV та Be-Cam GeoRoam презентували в Токіо. Про них розповіли на сайті Carscoops.
Обидва будинки на колесах доступні із 3,0-літровим турбодизелем потужністю 148 або 173 к. с. та в 161-сильному електричному виконанні з батареями ємністю 60, 100 або 180 кВт∙год.
Isuzu Elf MUV
Новий Isuzu Elf MUV — вітальня на колесах, створена спільно з компанією Nippon Fruehauf. Стіна та дах його кунгу піднімаються та відкривають затишну кімнату, оздоблену деревом. Усередині встановили м'яке шкіряне крісло, лампу, стіл та полицю з кавомашиною.Важливо
Isuzu Elf Be-Cam GeoRoam
Автодім Isuzu Be-Cam GeoRoam розробили разом із ательє Nippon Tokushu Body на базі подовженої вантажівки Elf. Він призначений для поїздок на природу, тому має збільшений кліренс, захисні дуги та додаткову діодну оптику.
Усередині встановили двоспальне ліжко та розкладний диван. Також є кухня із плитою та духовкою та невеликий обідній стіл. Крім того, комплектація включає проєктор із чималим екраном.
До речі, нещодавно презентували недорогий електричний дім на колесах Kia для двох.
Також Фокус розповідав про розкішний позашляховий автодім за $1,9 мільйона.