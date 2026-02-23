Недорогой грузовик Isuzu превратили в гостиную на колесах и внедорожный автодом (видео)
Грузовой Isuzu Elf/N Series стал основой для интересных проектов. Недорогое коммерческое авто превратили в оригинальные дома на колесах.
Оригинальные концепты Isuzu Elf MUV и Be-Cam GeoRoam презентовали в Токио. О них рассказали на сайте Carscoops.
Оба дома на колесах доступны с 3,0-литровым турбодизелем мощностью 148 или 173 л.с. и в 161-сильном электрическом исполнении с батареями емкостью 60, 100 или 180 кВт∙ч.
Isuzu Elf MUV
Новый Isuzu Elf MUV — гостиная на колесах, созданная совместно с компанией Nippon Fruehauf. Стена и крыша его кунга поднимаются и открывают уютную комнату, отделанную деревом. Внутри установили мягкое кожаное кресло, лампу, стол и полку с кофемашиной.Важно
Isuzu Elf Be-Cam GeoRoam
Автодом Isuzu Be-Cam GeoRoam разработали вместе с ателье Nippon Tokushu Body на базе удлиненного грузовика Elf. Он предназначен для поездок на природу, поэтому имеет увеличенный клиренс, защитные дуги и дополнительную диодную оптику.
Внутри установили двуспальную кровать и раскладной диван. Также есть кухня с плитой и духовкой и небольшой обеденный стол. Кроме того, комплектация включает проектор с большим экраном.
