Эксперты определили производителей самых экономичных авто: кто потребляет меньше всего топлива

Опубликован ежегодный рейтинг топливной экономичности автопроизводителей. В лидерах — азиатские бренды, а среди аутсайдеров — американские.

Самые экономичные авто с двигателями внутреннего сгорания традиционно определило Агентство по охране окружающей среды США (ЕРА), которое контролирует расход топлива и экологические показатели транспортных средств. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Эксперты EPA определяют средний расход топлива среди всех моделей того или иного бренда. Именно этот показатель и ложится в основу рейтинга. В 2026 году в среднем по североамериканскому рынку он составляет 8,65 л на 100 км.

Второе место занимает Hyundai Фото: Hyundai

Самые экономичные автомобили производит Honda: средний расход топлива составляет 7,59 л на 100 км. Это легко объяснить тем, что в линейке марки немало гибридов: такие версии имеют Honda Civic, Accord, CR-V, HR-V/ZR-V и другие модели.

Второе место занимает Hyundai (7,89 л на 100 км), а третье — Kia (8,06 л/100 км). В хвосте рейтинга оказались Stellantis (10,32 л на 100 км), General Motors (10,27 л/100 км) и Ford (10,05) — это объясняется тем, что в североамериканской линейке этих производителей преобладают пикапы, внедорожники и большие кроссоверы, а более экономичные европейские модели в ЕРА не мониторят.

Рейтинг топливной экономичности авто 2026 года от EPA:

Honda — средний расход 7,59 л на 100 км. Hyundai — 7,89 л/100 км. Kia — 8,06 л/100 км. Toyota — 8,11 л/100 км. Nissan — 8,11 л/100 км. BMW — 8,11 л/100 км. Subaru — 8,2 л/100 км. Mazda — 8,4 л/100 км. Volkswagen — 8,88 л/100 км. Mercedes-Benz — 9,01 л/100 км. Ford — 10,05 л/100 км. General Motors — 10,27 л/100 км. Stellantis — 10,32 л/100 км.

