Експерти визначили виробників найекономічніших авто: хто споживає найменше пального

Опубліковано щорічний рейтинг паливної економічності автовиробників. У лідерах — азійські бренди, а серед аутсайдерів — американські.

Найекономічніші авто з двигунами внутрішнього згоряння традиційно визначило Агентство з охорони довкілля США (ЕРА), яке контролює витрату пального екологічні показники транспортних засобів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Експерти EPA визначають середню витрату пального серед усіх моделей того чи іншого бренду. Саме цей показник і лягає в основу рейтингу. У 2026 році в середньому по північноамериканському ринку він становить 8,65 л на 100 км.

Друге місце посідає Hyundai Фото: Hyundai

Найекономічніші автомобілі виробляє Honda: середня витрата пального становить 7,59 л на 100 км. Це легко пояснити тим, що у лінійці марки чимало гібридів: такі версії мають Honda Civic, Accord, CR-V, HR-V/ZR-V та інші моделі.

Друге місце посідає Hyundai (7,89 л на 100 км), а третє — Kia (8,06 л/100 км). У хвості рейтингу опинилися Stellantis (10,32 л на 100 км), General Motors (10,27 л/100 км) та Ford (10,05) — це пояснюється тим, що в північноамериканській лінійці цих виробників переважають пікапи, позашляховики та великі кросовери, а економічніші європейські моделі в ЕРА не моніторять.

Рейтинг паливної економічності авто 2026 року від EPA:

Honda — середня витрата 7,59 л на 100 км. Hyundai — 7,89 л/100 км. Kia — 8,06 л/100 км. Toyota — 8,11 л/100 км. Nissan — 8,11 л/100 км. BMW — 8,11 л/100 км. Subaru — 8,2 л/100 км. Mazda — 8,4 л/100 км. Volkswagen — 8,88 л/100 км. Mercedes-Benz — 9.01 л/100 км. Ford — 10,05 л/100 км. General Motors — 10,27 л/100 км. Stellantis — 10,32 л/100 км.

