В Украине резко упали продажи новых автомобилей: какие модели до сих пор покупают

Авторынок Украины демонстрирует существенное падение в 2026 году. Наибольшим спросом пользуются автомобили Toyota.

За февраль 2026 года в Украине продали 4,4 тыс. новых автомобилей. Это на 15% меньше, чем в январе и на 10% меньше, чем в феврале 2025 года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

Toyota RAV4 — самое популярное авто в Украине Фото: Toyota

Падение рынка обусловлено, прежде всего, снижением спроса на электромобили в Украине после отмены льгот при растаможке с 2026 года. Постепенно распродают остатки этих авто, ввезенных в конце прошлого года.

Опрос Нужно ли вернуть льготную растаможку электромобилей, отмененную с 2026 года? Опрос открыт до Да, нужно продолжить развитие "зеленого" транспорта в Украине Нет, льготы сокращают поступления в бюджет во время войны Вернуть льготы только для недорогих бюджетных моделей, нулевая растаможка электрических Porsche и Rolls-Royce - это перебор Голосувати

Лидером авторынка Украины является Toyota с 854 проданных авто. Второе место занимает Skoda (402 авто), а третье — Renault (373 ед.).

Важно

Маленькое экономическое чудо: как изменился авторынок Украины за годы полномасштабной войны

Топ 10 лидеров украинского авторынка в феврале 2026 года:

Toyota — 854 проданных авто (+8%). Skoda — 402 ед. (-4%). Renault — 373 ед. (-4%). Volkswagen — 285 ед. (-12%). Hyundai — 260 ед. (+60%). Mazda — 256 ед. (+75%). BMW — 212 ед. (-42%). Suzuki — 166 ед. (-33%). Nissan — 142 ед. (-22%). Lexus — 126 ед. (+56%).

Самое популярное авто в Украине за февраль 2026 года — Toyota RAV4. Всего за два месяца 2026 года украинцы приобрели 9,5 тыс. новых легковых авто, что на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Відео дня

Между прочим, на украинский рынок выходит новый флагманский электромобиль Volvo.

Также Фокус сообщал, что в Украине обвалился спрос на премиальные авто.