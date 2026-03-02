В Украине резко упали продажи новых автомобилей: какие модели до сих пор покупают
Авторынок Украины демонстрирует существенное падение в 2026 году. Наибольшим спросом пользуются автомобили Toyota.
За февраль 2026 года в Украине продали 4,4 тыс. новых автомобилей. Это на 15% меньше, чем в январе и на 10% меньше, чем в феврале 2025 года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".
Падение рынка обусловлено, прежде всего, снижением спроса на электромобили в Украине после отмены льгот при растаможке с 2026 года. Постепенно распродают остатки этих авто, ввезенных в конце прошлого года.
Нужно ли вернуть льготную растаможку электромобилей, отмененную с 2026 года?
Лидером авторынка Украины является Toyota с 854 проданных авто. Второе место занимает Skoda (402 авто), а третье — Renault (373 ед.).Важно
Топ 10 лидеров украинского авторынка в феврале 2026 года:
- Toyota — 854 проданных авто (+8%).
- Skoda — 402 ед. (-4%).
- Renault — 373 ед. (-4%).
- Volkswagen — 285 ед. (-12%).
- Hyundai — 260 ед. (+60%).
- Mazda — 256 ед. (+75%).
- BMW — 212 ед. (-42%).
- Suzuki — 166 ед. (-33%).
- Nissan — 142 ед. (-22%).
- Lexus — 126 ед. (+56%).
Самое популярное авто в Украине за февраль 2026 года — Toyota RAV4. Всего за два месяца 2026 года украинцы приобрели 9,5 тыс. новых легковых авто, что на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Между прочим, на украинский рынок выходит новый флагманский электромобиль Volvo.
Также Фокус сообщал, что в Украине обвалился спрос на премиальные авто.