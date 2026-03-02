В Україні різко впали продажі нових автомобілів: які моделі досі купують

Авторинок України демонструє суттєве падіння в 2026 році. Найбільшим попитом користуються автомобілі Toyota.

За лютий 2026 року в Україні продали 4,4 тис. нових автомобілів. Це на 15% менше, аніж у січні та на 10% менше, аніж у лютому 2025 року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Toyota RAV4 — найпопулярніше авто в Україні Фото: Toyota

Падіння ринку обумовлене, передусім, зниження попиту на електромобілі в Україні після скасування пільг при розмитненні з 2026 року. Поступово розпродають залишки цих авто, ввезених у кінці минулого року.

Лідером авторинку України є Toyota з 854 проданих авто. Друге місце посідає Skoda (402 авто), а третє — Renault (373 од.).

Топ 10 лідерів українського авторинку в лютому 2026 року:

Toyota — 854 проданих авто (+8%). Skoda — 402 од. (-4%). Renault — 373 од. (-4%). Volkswagen — 285 од. (-12%). Hyundai — 260 од. (+60%). Mazda — 256 од. (+75%). BMW — 212 од. (-42%). Suzuki — 166 од. (-33%). Nissan — 142 од. (-22%). Lexus — 126 од. (+56%).

Найпопулярніше авто в Україні за лютий 2026 року — Toyota RAV4. Усього за два місяці 2026 року українці придбали 9,5 тис. нових легкових авто, що на 4% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

