В Україні різко впали продажі нових автомобілів: які моделі досі купують
Авторинок України демонструє суттєве падіння в 2026 році. Найбільшим попитом користуються автомобілі Toyota.
За лютий 2026 року в Україні продали 4,4 тис. нових автомобілів. Це на 15% менше, аніж у січні та на 10% менше, аніж у лютому 2025 року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".
Падіння ринку обумовлене, передусім, зниження попиту на електромобілі в Україні після скасування пільг при розмитненні з 2026 року. Поступово розпродають залишки цих авто, ввезених у кінці минулого року.
Лідером авторинку України є Toyota з 854 проданих авто. Друге місце посідає Skoda (402 авто), а третє — Renault (373 од.).
Топ 10 лідерів українського авторинку в лютому 2026 року:
- Toyota — 854 проданих авто (+8%).
- Skoda — 402 од. (-4%).
- Renault — 373 од. (-4%).
- Volkswagen — 285 од. (-12%).
- Hyundai — 260 од. (+60%).
- Mazda — 256 од. (+75%).
- BMW — 212 од. (-42%).
- Suzuki — 166 од. (-33%).
- Nissan — 142 од. (-22%).
- Lexus — 126 од. (+56%).
Найпопулярніше авто в Україні за лютий 2026 року — Toyota RAV4. Усього за два місяці 2026 року українці придбали 9,5 тис. нових легкових авто, що на 4% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
Між іншим, на український ринок виходить новий флагманський електромобіль Volvo.
