Заряжается по USB: электрокар перевели на аккумуляторы от электронных сигарет (видео)

В Великобритании ездит необычный электромобиль G-Wiz 2001 года выпуска. Его мотор питается от аккумуляторов, которые достали из электронных сигарет.

Оживить старый электрокар G-Wiz и решил британский блогер Крис Доэл. Об оригинальном проекте он рассказал в видео на своем Youtube-канале.

Старые свинцовые батареи G-Wiz исчерпали свой ресурс, поэтому пришлось искать им замену. Крис Доэл решил использовать аккумуляторы из электронных сигарет.

Всего блогеру понадобилось 500 таких аккумуляторов, которые он объединил в блоки и выстроил в 14 рядов. Также на каждой ячейке появились предохранители и датчики температуры, а корпус батареи изготовили на 3D-принтере. Заряжается электрокар через порт USB-C.

В результате, получилась 50-вольтовая батарея емкостью 2,5 кВт∙ч. Для G-Wiz этого вполне достаточно, ведь его оригинальная батарея была 48-вольтовой. Впрочем, раньше сила тока составляла 300 ампер, а сейчас — всего 120, поэтому G-Wiz не может резко разгоняться, а его максимальная скорость снизилась с 80 до 64 км/ч. К тому же, запас хода снизился с 80 до 30 км.

