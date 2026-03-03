Заряджається по USB: електрокар перевели на акумулятори від електронних сигарет (відео)

У Великій Британії їздить незвичний електромобіль G-Wiz 2001 року. Його мотор живиться від акумуляторів, які дістали з електронних сигарет.

Оживити старий електрокар G-Wiz та вирішив британський блогер Кріс Доел. Про оригінальний проєкт він розповів у відео на своєму Youtube-каналі.

Старі свинцеві батареї G-Wiz вичерпали свій ресурс, тому довелося шукати їм заміну. Кріс Доел вирішив використати акумулятори з електронних сигарет.

Усього блогеру знадобилося 500 таких акумуляторів, які він об'єднав у блоки та вишикував у 14 рядів. Також на кожній комірці з'явилися запобіжники та датчики температури, а корпус батареї виготовили на 3D-принтері. Заряджається електрокар через порт USB-C.

У результаті, вийшла 50-вольтна батарея ємністю 2,5 кВт∙год. Для G-Wiz цього цілком достатньо, адже його оригінальна батарея була 48-вольтною. Утім, раніше сила струму становила 300 ампер, а зараз — лише 120, тому G-Wiz не може різко розганятися, а його максимальна швидкість зменшилася із 80 до 64 км/год. До того ж, запас ходу знизився із 80 до 30 км.

