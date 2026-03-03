Подстраиваются под погоду: выпущены первые в мире шины с выдвижными шипами (видео)

Финская компания Nokian Tyres выпустила инновационные зимние шины Hakkapeliitta 01. Они способны самостоятельно адаптироваться к погодным условиям.

Nokian Hakkapeliitta 01 — первые в мире зимние шины, которые меняют сцепление с дорогой в зависимости от погоды. Они поступят в продажу с осени 2026 года. Об этом сообщается на сайте финского производителя.

Новые шины Nokian Hakkapeliitta 01 оснастили технологией On-Demand Grip, которую разрабатывали с 2014 года. Это специальные выдвижные шипы.

Зимние шины Nokian Hakkapeliitta 01 имеют специальный чувствительный к перепаду температур слой, в котором расположены шипы. Когда температура воздуха падает и покрышка охлаждается, шипы остаются жесткими и выдвигаются. Но когда становится теплее и шина нагревается, шипы становятся мягче и глубже прячутся в протектор.

Шины Nokian Hakkapeliitta 01 получили выдвижные шипы

Таким образом в Nokian Tyres побороли основной недостаток шипованных шин, ведь обычно на сухом асфальте в теплую погоду шипы добавляют шума и быстрее стираются. Nokian Hakkapeliitta 01 в этом случае тише и служат на 30% дольше благодаря тому, что шипы прячутся.

Благодаря новой технологии шины Nokian Hakkapeliitta 01 служат на 30% дольше

Вместе с тем, в мороз на скользкой дороге зимняя резина Nokian Hakkapeliitta 01 обеспечивает отличное сцепление, как и обычные шипованные шины.

