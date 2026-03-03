Підлаштовуються під погоду: випущено перші у світі шини з висувними шипами (відео)

Фінська компанія Nokian Tyres випустила інноваційні зимові шини Hakkapeliitta 01. Вони здатні самостійно адаптуватися до погодних умов.

Nokian Hakkapeliitta 01 — перші у світі зимові шини, які змінюють зчеплення з дорогою залежно від погоди. Вони надійдуть у продаж із осені 2026 року. Про це повідомляється на сайті фінського виробника.

Нові шини Nokian Hakkapeliitta 01 оснастили технологією On-Demand Grip, яку розробляли з 2014 року. Це спеціальні висувні шипи.

Зимові шини Nokian Hakkapeliitta 01 мають спеціальний чутливий до перепаду температур шар, в якому розташовані шипи. Коли температура повітря падає і покришка охолоджується, шипи залишаються жорсткими і висуваються. Але коли стає тепліше і шина нагрівається, шипи стають м'якшими і глибше ховаються в протектор.

Шини Nokian Hakkapeliitta 01 отримали висувні шипи

Таким чином в Nokian Tyres побороли основний недолік шипованих шин, адже зазвичай на сухому асфальті в теплу погоду шипи додають шуму і швидше стираються. Nokian Hakkapeliitta 01 у цьому випадку тихіші і служать на 30% довше завдяки тому, що шипи ховаються.

Завдяки новій технології шини Nokian Hakkapeliitta 01 служать на 30% довше

Разом із тим, в мороз на слизькій дорозі зимова гума Nokian Hakkapeliitta 01 забезпечує чудове зчеплення, як і звичайні шиповані шини.

