Недорогого конкурента Skoda Octavia от Renault показали на первых официальных фото и видео

Опубликованы первые официальные тизеры Dacia Striker. Доступный внедорожный универсал от Renault Group предложат в бензиновом и гибридном исполнении.

Новая Dacia Striker дебютирует 10 марта и поступит в продажу в Европе со второй половины нынешнего года. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

На тизерах можно увидеть решетку радиатора, Г-образные фонари и часть двери багажника. Заметно, что универсал отличается граненым дизайном.

Ранее новая Dacia Striker засветилась во время тестов. На шпионских фото видно, что универсал имеет увеличенный клиренс и большой угол наклона заднего стекла.

На тизерах видны Г-образные фонари Фото: Dacia

Dacia Striker проекта C-Neo — недорогой универсал повышенной проходимости от Renault Group, который станет более доступной альтернативой моделям вроде Skoda Octavia Combi или Toyota Corolla Touring Sports. Его цена будет на уровне кроссовера Dacia Bigster, который стоит от 24 тыс. евро.

Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях Фото: Dacia

Именно у Dacia Bigster позаимствуют платформу и двигатели для Striker — 1,2-литровый бензиновый турбомотор и 1,8-литровую гибридную установку. Пока не известно, предложат ли универсалу полный привод.

