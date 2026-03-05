Недорогого конкурента Skoda Octavia від Renault показали на перших офіційних фото і відео

Опубліковано перші офіційні тизери Dacia Striker. Доступний позашляховий універсал від Renault Group запропонують у бензиновому та гібридному виконанні.

Нова Dacia Striker дебютує 10 березня і надійде у продаж в Європі з другої половини нинішнього року. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

На тизерах можна побачити решітку радіатора, Г-подібні ліхтарі та частину дверей багажника. Помітно, що універсал вирізняється гранчастим дизайном.

Важливо

Раніше нова Dacia Striker засвітилася під час тестів. На шпигунських фото видно, що універсал має збільшений кліренс і великий кут нахилу заднього скла.

На тизерах видно Г-подібні ліхтарі Фото: Dacia

Dacia Striker проєкту C-Neo — недорогий універсал підвищеної прохідності від Renault Group, який стане доступнішою альтернативою моделям на кшталт Skoda Octavia Combi чи Toyota Corolla Touring Sports. Його ціна буде на рівні кросовера Dacia Bigster, який коштує від 24 тис. євро.

Модель запропонують у бензинових та гібридних версіях Фото: Dacia

Саме в Dacia Bigster запозичать платформу та двигуни для Striker — 1,2-літровий бензиновий турбомотор та 1,8-літрову гібридну установку. Наразі не відомо, чи запропонують універсалу повний привід.

