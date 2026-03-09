Поддержите нас UA
Будет электромобилем: новый Volkswagen Polo засветился во время тестов (фото)

Фольксваген Поло
Новый Volkswagen Polo станет электрокаром новый Volkswagen Polo | Фото: carscoops.com

Volkswagen Polo нового поколения сфотографировали во время тестов. Хэтчбек кардинально изменится и станет электромобилем.

Новый Volkswagen Polo презентуют в этом году и он будет стоить от 25 0000 евро. Пока же он проходит финальные испытания за полярным кругом в Швеции. Об этом сообщает сайт Carscoops.

новый Volkswagen ID.Polo
Volkswagen ID.Polo тестируют в Швеции
Фото: carscoops.com

Электромобиль Volkswagen ID.Polo (именно так теперь будет называться модель) на тестах засветился почти без камуфляжа, поэтому его дизайн можно рассмотреть. Хэтчбек мало изменился по сравнению с предсерийным концептом и стал более обтекаемым, чем VW Polo предыдущего поколения.

Салон Volkswagen ID.Polo ранее уже показали. Электрокар получил цифровой щиток приборов, 12,9-дюймовый тачскрин и немало физических переключателей.

салон Volkswagen ID.Polo
Салон Volkswagen ID.Polo уже рассекретили на официальных фото
Фото: Volkswagen

Основные характеристики Volkswagen ID.Polo также уже раскрыли. Хэтчбек построят на переднеприводной платформе MEB+ и он будет несколько крупнее предшественника.

Габариты Volkswagen ID.Polo 2026:

  • длина — 4053 мм;
  • ширина — 1816 мм;
  • высота — 1530 мм;
  • колесная база — 2600 мм;
  • объем багажника — 435-1243 л.
новый Volkswagen ID.Polo
Запас хода Volkswagen ID.Polo достигнет 450 км
Фото: carscoops.com

Сначала новый Volkswagen ID.Polo предложат в модификациях на 116, 135 и 211 л.с., а позже появится 226-сильный заряженный вариант GTI.

Две наименее мощные версии получат батарею емкостью 37 кВт∙ч, а топовые варианты — на 52 кВт∙ч. В последнем случае запас хода достигнет 450 км.

Между прочим, электромобилем станет и новый Volkswagen Golf 9. Первое его изображение уже показали.

Также Фокус рассказывал о самом быстром кроссовере Volkswagen.