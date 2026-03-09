Буде електромобілем: новий Volkswagen Polo засвітився під час тестів (фото)

Volkswagen Polo нового покоління сфотографували під час тестів. Хетчбек кардинально зміниться і стане електромобілем.

Новий Volkswagen Polo презентують цьогоріч і він коштуватиме від 25 0000 євро. Поки ж він проходить фінальні випробування за полярним колом у Швеції. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Volkswagen ID.Polo тестують у Швеції Фото: carscoops.com

Електромобіль Volkswagen ID.Polo (саме так тепер називатиметься модель) на тестах засвітився майже без камуфляжу, тому його дизайн можна роздивитися. Хетчбек мало змінився порівняно з передсерійним концептом і став більш обтічним, аніж VW Polo попереднього покоління.

Салон Volkswagen ID.Polo раніше вже показали. Електрокар отримав цифровий щиток приладів, 12,9-дюймовий тачскрін та чимало фізичних перемикачів.

Салон Volkswagen ID.Polo уже розсекретили на офіційних фото Фото: Volkswagen

Основні характеристики Volkswagen ID.Polo також уже розкрили. Хетчбек збудують на передньопривідній платформі MEB+ і він буде дещо більшим за попередника.

Відео дня

Важливо

Електромобілі Volkswagen матимуть запас ходу 1000 км завдяки проривній батареї

Габарити Volkswagen ID.Polo 2026:

довжина – 4053 мм;

ширина – 1816 мм;

висота – 1530 мм;

колісна база – 2600 мм;

об’єм багажника – 435-1243 л.

Запас ходу Volkswagen ID.Polo сягне 450 км Фото: carscoops.com

Спочатку новий Volkswagen ID.Polo запропонують у модифікаціях на 116, 135 та 211 к. с., а пізніше з’явиться 226-сильний заряджений варіант GTI.

Дві найменш потужні версії отримають батарею ємністю 37 кВт∙год, а топові варіанти – на 52 кВт∙год. В останньому випадку запас ходу сягне 450 км.

Між іншим, електромобілем стане і новий Volkswagen Golf 9. Перше його зображення вже показали.

Також Фокус розповідав про найшвидший кросовер Volkswagen.