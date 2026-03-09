Буде електромобілем: новий Volkswagen Polo засвітився під час тестів (фото)
Volkswagen Polo нового покоління сфотографували під час тестів. Хетчбек кардинально зміниться і стане електромобілем.
Новий Volkswagen Polo презентують цьогоріч і він коштуватиме від 25 0000 євро. Поки ж він проходить фінальні випробування за полярним колом у Швеції. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Електромобіль Volkswagen ID.Polo (саме так тепер називатиметься модель) на тестах засвітився майже без камуфляжу, тому його дизайн можна роздивитися. Хетчбек мало змінився порівняно з передсерійним концептом і став більш обтічним, аніж VW Polo попереднього покоління.
Салон Volkswagen ID.Polo раніше вже показали. Електрокар отримав цифровий щиток приладів, 12,9-дюймовий тачскрін та чимало фізичних перемикачів.
Основні характеристики Volkswagen ID.Polo також уже розкрили. Хетчбек збудують на передньопривідній платформі MEB+ і він буде дещо більшим за попередника.
Габарити Volkswagen ID.Polo 2026:
- довжина – 4053 мм;
- ширина – 1816 мм;
- висота – 1530 мм;
- колісна база – 2600 мм;
- об’єм багажника – 435-1243 л.
Спочатку новий Volkswagen ID.Polo запропонують у модифікаціях на 116, 135 та 211 к. с., а пізніше з’явиться 226-сильний заряджений варіант GTI.
Дві найменш потужні версії отримають батарею ємністю 37 кВт∙год, а топові варіанти – на 52 кВт∙год. В останньому випадку запас ходу сягне 450 км.
Між іншим, електромобілем стане і новий Volkswagen Golf 9. Перше його зображення вже показали.
Також Фокус розповідав про найшвидший кросовер Volkswagen.