Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Буде електромобілем: новий Volkswagen Polo засвітився під час тестів (фото)

Volkswagen Polo
Новий Volkswagen Polo стане електрокаром | Фото: carscoops.com

Volkswagen Polo нового покоління сфотографували під час тестів. Хетчбек кардинально зміниться і стане електромобілем.

Новий Volkswagen Polo презентують цьогоріч і він коштуватиме від 25 0000 євро. Поки ж він проходить фінальні випробування за полярним колом у Швеції. Про це повідомляє сайт Carscoops.

новий Volkswagen ID.Polo
Volkswagen ID.Polo тестують у Швеції
Фото: carscoops.com

Електромобіль Volkswagen ID.Polo (саме так тепер називатиметься модель) на тестах засвітився майже без камуфляжу, тому його дизайн можна роздивитися. Хетчбек мало змінився порівняно з передсерійним концептом і став більш обтічним, аніж VW Polo попереднього покоління.

Салон Volkswagen ID.Polo раніше вже показали. Електрокар отримав цифровий щиток приладів, 12,9-дюймовий тачскрін та чимало фізичних перемикачів.

салон Volkswagen ID.Polo
Салон Volkswagen ID.Polo уже розсекретили на офіційних фото
Фото: Volkswagen

Основні характеристики Volkswagen ID.Polo також уже розкрили. Хетчбек збудують на передньопривідній платформі MEB+ і він буде дещо більшим за попередника.

Відео дня
Важливо
Електромобілі Volkswagen матимуть запас ходу 1000 км завдяки проривній батареї
Електромобілі Volkswagen матимуть запас ходу 1000 км завдяки проривній батареї

Габарити Volkswagen ID.Polo 2026:

  • довжина – 4053 мм;
  • ширина – 1816 мм;
  • висота – 1530 мм;
  • колісна база – 2600 мм;
  • об’єм багажника – 435-1243 л.
новий Volkswagen ID.Polo
Запас ходу Volkswagen ID.Polo сягне 450 км
Фото: carscoops.com

Спочатку новий Volkswagen ID.Polo запропонують у модифікаціях на 116, 135 та 211 к. с., а пізніше з’явиться 226-сильний заряджений варіант GTI.

Дві найменш потужні версії отримають батарею ємністю 37 кВт∙год, а топові варіанти – на 52 кВт∙год. В останньому випадку запас ходу сягне 450 км.

Між іншим, електромобілем стане і новий Volkswagen Golf 9. Перше його зображення вже показали.

Також Фокус розповідав про найшвидший кросовер Volkswagen.