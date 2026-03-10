Конкурент Suzuki Jimny и футуристический минивэн: Renault показала оригинальные модели (фото)

Renault анонсировала будущие необычные модели. Линейку бренда пополнят компактный внедорожник и обтекаемый семейный минивэн.

Новые Renault показали во время презентации стратегии развития концерна до 2030 года. Формально они являются концептами, но вскоре станут серийными. О них рассказали на официальном сайте французского автопроизводителя.

Согласно стратегии FutuREady, к 2030 году Renault Group выпустит 36 новых моделей. Это позволит бренду Renault увеличить ежегодные продажи до 2 млн авто, половина из которых будет реализовываться за пределы Европы. Dacia будет продолжать выпуск доступных моделей, а Alpine — спорткаров (как электрических, так и с двигателями внутреннего сгорания).

Renault Brigster Фото: Renault

Renault Brigster

Новый Renault Brigster начнут выпускать в Индии со второй половины 2027 года. Компактный кроссовер станет младшим братом Duster и бросит вызов Suzuki Jimny.

Четырехметровый кроссовер Renault Brigster отличается брутальным рубленым дизайном с высоким капотом, расширенными крыльями и вертикальными задними стойками. У него широкая решетка радиатора, крупные фары со стреловидными ходовыми огнями и скрытые ручки задних дверей.

Renault Brigster отличается брутальным дизайном Фото: Renault

Салон Renault Brigster не показали, но отмечается, что кроссовер будет просторным для своих размеров и будет иметь вместительный 400-литровый багажник (его сделали больше, переместив запасное колесо на заднюю дверь). Разработчики сообщили, что модель построят на новой платформе RGMP small и предложат в бензиновых, гибридных и электрических модификациях. Клиренс Renault Brigster составляет 200 мм.

Renault R-Space Lab

Новый Renault R-Space Lab — авангардный электрический минивэн повышенной проходимости с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом. Он достигает 4,5 м в длину и 1,5 м в высоту. Авто отличается обтекаемым однообъемным дизайном с коротким капотом, небольшими свесами кузова и изогнутой линией крыши.

Renault R-Space Lab презентовал новую электрическую платформу Фото: Renault

Renault R-Space Lab имеет раскосые фары и панорамное лобовое стекло, которое переходит в крышу. Узкое заднее стекло прикрыто спойлером, а логотип Renault получил подсветку.

На всю ширину передней панели растянули экран на всю ширину Фото: Renault

На Renault R-Space Lab дебютирует новая концепция интерьера бренда. Минивэн получил оригинальный руль-штурвал, дисплей на всю ширину передней панели и отдельный центральный тачскрин. Его бардачок можно опустить вниз и превратить в подставку для ноутбука. Автомобиль просторный внутри, а передние и задние кресла имеют широкий диапазон индивидуальных регулировок.

Все сиденья имеют широкий диапазон регулировок Фото: Renault

Кроме того, электромобиль Renault R-Space Lab представил новую платформу RGEV medium 2.0. Она позволяет создавать электрические модели с передним или полным приводом и запасом хода до 750 км, а также плагин-гибриды с бензиновым мотор-генератором, которые имеют запас хода до 1400 км. К тому же, новая архитектура дает возможность буксировать прицепы весом до 2 тонн и обеспечивает быструю зарядку батареи благодаря 800-вольтному электрооборудованию.

Кстати, на этом же мероприятии презентовали и самую большую Dacia — универсал повышенной проходимости Striker, который предложат в бензиновых и гибридных версиях и с заводским ГБО.

