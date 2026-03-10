Конкурент Suzuki Jimny і футуристичний мінівен: Renault показала оригінальні моделі (фото)

Renault анонсувала майбутні незвичні моделі. Лінійку бренду поповнять компактний позашляховик та обтічний сімейний мінівен.

Нові Renault показали під час презентації стратегії розвитку концерну до 2030 року. Формально вони є концептами, але невдовзі стануть серійними. Про них розповіли на офіційному сайті французького автовиробника.

Згідно стратегії FutuREady, до 2030 року Renault Group випустить 36 нових моделей. Це дозволить бренду Renault збільшити щорічні продажі до 2 млн авто, половину з яких реалізовуватимуть за межі Європи. Dacia продовжуватиме випуск доступних моделей, а Alpine — спорткарів (як електричних, так і з двигунами внутрішнього згоряння).

Renault Brigster Фото: Renault

Renault Brigster

Новий Renault Brigster почнуть випускати в Індії з другої половини 2027 року. Компактний кросовер стане молодшим братом Duster та кине виклик Suzuki Jimny.

Чотириметровий кросовер Renault Brigster вирізняється брутальним рубаним дизайном із високим капотом, розширеними крилами та вертикальними задніми стійками. У нього широка решітка радіатора, крупні фари зі стрілоподібними ходовими вогнями та сховані ручки задніх дверей.

Renault Brigster вирізняється брутальним дизайном Фото: Renault

Салон Renault Brigster не показали, але зазначається, що кросовер буде просторим для своїх розмірів і матиме місткий 400-літровий багажник (його зробили більшим, перемістивши запасне колесо на задні двері). Розробники повідомили, що модель збудують на новій платформі RGMP small та запропонують у бензинових, гібридних і електричних модифікаціях. Кліренс Renault Brigster становить 200 мм.

Renault R-Space Lab

Новий Renault R-Space Lab — авангардний електричний мінівен підвищеної прохідності зі збільшеним кліренсом та пластиковим обвісом. Він сягає 4,5 м завдовжки та 1,5 м заввишки. Авто вирізняється обтічним однооб'ємним дизайном із коротким капотом, невеликими звисами кузова та вигнутою лінією даху.

Renault R-Space Lab презентував нову електричну платформу Фото: Renault

Renault R-Space Lab має розкосі фари та панорамне лобове скло, яке переходить у дах. Вузьке заднє скло прикрите спойлером, а логотип Renault отримав підсвічування.

На всю ширину передньої панелі розтягнули екран Фото: Renault

На Renault R-Space Lab дебютує нова концепція інтер'єру бренду. Мінівен отримав оригінальне кермо-штурвал, дисплей на всю ширину передньої панелі та окремий центральний тачскрін. Його бардачок можна опустити вниз та перетворити на підставку для ноутбука. Автомобіль просторий усередині, а передні та задні крісла мають широкий діапазон індивідуальних регулювань.

Усі сидіння мають широкий діапазон регулювань Фото: Renault

Крім того, електромобіль Renault R-Space Lab представив нову платформу RGEV medium 2.0. Вона дозволяє створювати електричні моделі із переднім або повним приводом і запасом ходу до 750 км, а також плагін-гібриди з бензиновим мотор-генератором, які мають запас ходу до 1400 км. До того ж, нова архітектура дає можливість буксирувати причепи вагою до 2 тонн і забезпечує швидку зарядку батареї завдяки 800-вольтному електрообладнанню.

До речі, на цьому ж заході презентували і найбільшу Dacia — універсал підвищеної прохідності Striker, який запропонують у бензинових і гібридних версіях та із заводським ГБО.

Також Фокус розповідав про топовий лімітований Duster із повнопривідною гібридною установкою.