Старый мотоцикл Suzuki 1977 года продают по цене нового Lamborghini (фото)

В Великобритании выставили на аукцион мотоцикл Suzuki RG500 XR14 1977 года. За него планируют получить примерно 250-255 тыс. долларов.

Высокая цена Suzuki RG500 XR14 на уровне нового Lamborghini Urus обусловлена тем, что это прославленный гоночный байк. О нем рассказали на сайте аукционного дома Bonhams.

Мотоцикл принес гонщику Барри Шину чемпионство в 1977 году Фото: bonhams.com

Именно на этом Suzuki RG500 XR14 выступал в чемпионате мира по мотогонкам 1977 года знаменитый британский гонщик Барри Шин. Он одержал шесть побед в Гран-при и оформил второе чемпионство в своей карьере. За достижения в мотоспорте Барри Шина в 1978 году посвятили в рыцари.

Спортбайк Suzuki RG500 XR14 участвовал в различных соревнованиях до 1980 года, после чего хранился в частных коллекциях. Его никогда не реставрировали, а вместо этого сохранили в аутентичном состоянии — именно в таком виде он использовался в гонках.

Спортбайк оснащен 500-кубовым 120-сильным двигателем Фото: bonhams.com

Мотоцикл Suzuki RG500 XR14 оснащен двухтактным четырехцилиндровым двигателем объемом 500 куб. см и мощностью 120 л. с. Спортбайк весит всего 130 кг и способен развить 290 км/ч. Замедляют его дисковые тормоза спереди и сзади.

