Старий мотоцикл Suzuki 1977 року продають за ціною нового Lamborghini (фото)

У Великій Британії виставили на аукціон мотоцикл Suzuki RG500 XR14 1977 року. За нього планують отримати приблизно 250-255 тис. доларів.

Висока ціна Suzuki RG500 XR14 на рівні нового Lamborghini Urus обумовлена тим, що це уславлений гоночний байк. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому Bonhams.

Мотоцикл приніс гонщику Баррі Шину чемпіонство в 1977 році Фото: bonhams.com

Саме на цьому Suzuki RG500 XR14 виступав у чемпіонаті світу з мотоперегонів 1977 року знаменитий британський гонщик Баррі Шин. Він здобув шість перемог у Гран-прі та оформив друге чемпіонство у своїй кар'єрі. За досягнення у мотоспорті Баррі Шина в 1978 році посвятили в лицарі.

Спортбайк Suzuki RG500 XR14 брав участь у різноманітних змаганнях до 1980 року, після чого зберігався у приватних колекціях. Його ніколи не реставрували, а натомість зберегли в автентичному стані — саме в такому вигляді він використовувався у перегонах.

Спортбайк оснащений 500-кубовим 120-сильним двигуном Фото: bonhams.com

Мотоцикл Suzuki RG500 XR14 оснащений двотактним чотирициліндровим двигуном об'ємом 500 куб. см і потужністю 120 к. с. Спортбайк важить всього 130 кг і здатен розвинути 290 км/год. Сповільнюють його дискові гальма спереду та ззаду.

