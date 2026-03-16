Воплотили в жизнь первоапрельскую шутку: BMW превратили семейную модель в гоночное авто (фото)

Универсал BMW M3 Touring стал основой для оригинального проекта. Его переделали в гоночное авто, которое вскоре примет участие в соревнованиях на выносливость.

Новый BMW M3 Touring 24H дебютирует в круглосуточных гонках на знаменитом автодроме Нюрбургринг 16-17 мая марта. Об этом сообщается на сайте немецкого производителя.

В прошлом году авто стало первоапрельской шуткой Фото: BMW

Гоночный универсал BMW M3 Touring 24H начинался как шутка — в прошлом году его изображение создали специально для розыгрыша на 1 апреля. Впрочем, публика настолько заинтересовалась вымышленным авто, что его таки решили воплотить в металле и карбоне. Все работы заняли всего полгода.

Стандартному заряженному BMW M3 Touring расширили крылья и занизили кузов. Появились обвес, гоночные шины Yokohama и огромное антикрыло сзади. К тому же, авто отличается особой окраской с надписью You dreamed it. We built it ("Вы мечтали о нем. Мы его построили").

Кузовные панели изготовили из углеволокна, а длина BMW M3 увеличилась до 5,2 м. В салоне установили спортивные руль и сиденья, а также каркас безопасности.

Сзади установили огромное антикрыло Фото: BMW

"Начинкой" поделилось стандартное гоночное купе BMW M4 GT3. Это значит, что мощность 3,0-литровой турбошестерни универсала выросла с 510 до 590 сил. Кроме того, установлены 6-ступенчатая секвентальная КПП, профессиональные подвеска и тормоза.

