Втілили в життя першоквітневий жарт: BMW перетворили сімейну модель на гоночне авто (фото)

Універсал BMW M3 Touring став основою для оригінального проєкту. Його переробили на гоночне авто, яке невдовзі візьме участь у змаганнях на витривалість.

Новий BMW M3 Touring 24H дебютує в цілодобових перегонах на знаменитому автодромі Нюрбургринг 16-17 травня березня. Про це повідомляється на сайті німецького виробника.

Торік авто стало першоквітневим жартом Фото: BMW

Гоночний універсал BMW M3 Touring 24H починався як жарт — торік його зображення створили спеціально для розіграшу на 1 квітня. Утім, публіка настільки зацікавилася вигаданим авто, що його таки вирішили втілити в металі та карбоні. Усі роботи зайняли всього пів року.

Стандартному зарядженому BMW M3 Touring розширили крила та занизили кузов. З'явилися обвіс, гоночні шини Yokohama та величезне антикрило ззаду. До того ж, авто вирізняється особливим забарвленням із написом You dreamed it. We built it ("Ви мріяли про нього. Ми його збудували").

Кузовні панелі виготовили з вуглеволокна, а довжина BMW M3 збільшилася до 5,2 м. У салоні встановили спортивні кермо та сидіння, а також каркас безпеки.

Ззаду встановили величезне антикрило Фото: BMW

"Начинкою" поділилося стандартне гоночне купе BMW M4 GT3. Це значить, що потужність 3,0-літрової турбошістки універсала зросла з 510 до 590 сил. Крім того, встановлені 6-ступінчаста секвентальна КПП, професійні підвіска та гальма.

