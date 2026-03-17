Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

В Украине резко обвалился спрос на авто из Китая: какие модели до сих пор покупают (фото)

BYD Sea Lion 06
BYD Sea Lion 06 — самое популярное китайское авто в Украине | Фото: autohome.com.cn

Авто из Китая в Украине резко потеряли в популярности. Электрокары уже не в фаворе и украинцы чаще покупают модели с двигателями внутреннего сгорания.

За февраль 2026 года в Украине первую регистрацию прошли всего 466 легковых авто из Китая. Это втрое меньше, чем в январе и на 48% меньше, чем в феврале 2025 года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Опрос

Нужно ли вернуть льготную растаможку электромобилей, отмененную с 2026 года?

Опрос открыт до

Основная причина обвала — снижение спроса на электромобили из Китая после отмены льгот при растаможке. Впрочем, именно электрокары все еще составляют большинство проданных авто из КНР — 38% (в прошлом году их было 83%). Доля бензиновых авто выросла до 29%, гибридов — до 28%, а дизельных — до 5%.

Бьюик Энвижн
Buick Envision лидирует в подержанном сегменте

Новых авто из Китая продали 386, что на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером является BYD Sea Lion 06.

Відео дня

Топ 5 самых популярных новых авто из Китая в Украине за февраль 2026 года:

  1. BYD Sea Lion 06 — 21 проданное авто.
  2. MG ZS — 19 ед.
  3. Chery Tiggo 4 — 18 ед.
  4. Jetour X50 — 17 ед.
  5. BYD Qin — 16 ед.
Важно
Ставка на комфорт: в Украине презентовали новый флагманский кроссовер Citroen (фото)

Китайских авто с пробегом поставили на учет лишь 80, то есть падение составило 62%. Наибольшим спросом пользуется

Самые популярные китайские авто с пробегом в Украине:

  1. Buick Envision — 13 зарегистрированных авто.
  2. Volvo S90 — 7 ед.
  3. Audi Q4 — 7 ед.
  4. BYD Song L — 6 ед.
  5. BYD Song Plus — 5 ед.

