В Украине резко обвалился спрос на авто из Китая: какие модели до сих пор покупают (фото)

Авто из Китая в Украине резко потеряли в популярности. Электрокары уже не в фаворе и украинцы чаще покупают модели с двигателями внутреннего сгорания.

За февраль 2026 года в Украине первую регистрацию прошли всего 466 легковых авто из Китая. Это втрое меньше, чем в январе и на 48% меньше, чем в феврале 2025 года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Основная причина обвала — снижение спроса на электромобили из Китая после отмены льгот при растаможке. Впрочем, именно электрокары все еще составляют большинство проданных авто из КНР — 38% (в прошлом году их было 83%). Доля бензиновых авто выросла до 29%, гибридов — до 28%, а дизельных — до 5%.

Buick Envision лидирует в подержанном сегменте

Новых авто из Китая продали 386, что на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером является BYD Sea Lion 06.

Топ 5 самых популярных новых авто из Китая в Украине за февраль 2026 года:

BYD Sea Lion 06 — 21 проданное авто. MG ZS — 19 ед. Chery Tiggo 4 — 18 ед. Jetour X50 — 17 ед. BYD Qin — 16 ед.

Китайских авто с пробегом поставили на учет лишь 80, то есть падение составило 62%. Наибольшим спросом пользуется

Самые популярные китайские авто с пробегом в Украине:

Buick Envision — 13 зарегистрированных авто. Volvo S90 — 7 ед. Audi Q4 — 7 ед. BYD Song L — 6 ед. BYD Song Plus — 5 ед.

