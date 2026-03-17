В Украине резко обвалился спрос на авто из Китая: какие модели до сих пор покупают (фото)
Авто из Китая в Украине резко потеряли в популярности. Электрокары уже не в фаворе и украинцы чаще покупают модели с двигателями внутреннего сгорания.
За февраль 2026 года в Украине первую регистрацию прошли всего 466 легковых авто из Китая. Это втрое меньше, чем в январе и на 48% меньше, чем в феврале 2025 года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Основная причина обвала — снижение спроса на электромобили из Китая после отмены льгот при растаможке. Впрочем, именно электрокары все еще составляют большинство проданных авто из КНР — 38% (в прошлом году их было 83%). Доля бензиновых авто выросла до 29%, гибридов — до 28%, а дизельных — до 5%.
Новых авто из Китая продали 386, что на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером является BYD Sea Lion 06.
Топ 5 самых популярных новых авто из Китая в Украине за февраль 2026 года:
- BYD Sea Lion 06 — 21 проданное авто.
- MG ZS — 19 ед.
- Chery Tiggo 4 — 18 ед.
- Jetour X50 — 17 ед.
- BYD Qin — 16 ед.
Китайских авто с пробегом поставили на учет лишь 80, то есть падение составило 62%. Наибольшим спросом пользуется
Самые популярные китайские авто с пробегом в Украине:
- Buick Envision — 13 зарегистрированных авто.
- Volvo S90 — 7 ед.
- Audi Q4 — 7 ед.
- BYD Song L — 6 ед.
- BYD Song Plus — 5 ед.
