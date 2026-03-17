В Україні різко обвалився попит на авто з Китаю: які моделі досі купують (фото)

Авто з Китаю в Україні різко втратили в популярності. Електрокари уже не у фаворі й українці частіше купують моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

За лютий 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли всього 466 легкових авто з Китаю. Це втричі менше, аніж у січні та на 48% менше, аніж у лютому 2025 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Опитування Чи варто повернути пільгове розмитнення електромобілів, скасоване з 2026 року? Опитування відкрите до Так, потрібно продовжити розвиток "зеленого" транспорту в Україні Ні, пільги скорочують надходження до бюджету під час війни Повернути пільги тільки для недорогих бюджетних моделей, нульове розмитнення електричних Porsche і Rolls-Royce - це перебір Голосувати

Основна причина обвалу — зниження попиту на електромобілі з Китаю після скасування пільг при розмитненні. Утім, саме електрокари все ще складають більшість проданих авто з КНР — 38% (торік їх було 83%). Частка бензинових авто зросла до 29%, гібридів — до 28%, а дизельних — до 5%.

Buick Envision лідирує у вживаному сегменті

Нових авто з Китаю продали 386, що на 44% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Лідером є BYD Sea Lion 06.

Відео дня

Топ 5 найпопулярніших нових авто з Китаю в Україні за лютий 2026 року:

BYD Sea Lion 06 — 21 продане авто. MG ZS — 19 од. Chery Tiggo 4 — 18 од. Jetour X50 — 17 од. BYD Qin — 16 од.

Важливо

Китайських авто з пробігом поставили на облік лише 80, тобто падіння склало 62%. Найбільшим попитом користується

Найпопулярніші китайські авто з пробігом в Україні:

Buick Envision — 13 зареєстрованих авто. Volvo S90 — 7 од. Audi Q4 — 7 од. BYD Song L — 6 од. BYD Song Plus — 5 од.

