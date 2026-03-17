В Україні різко обвалився попит на авто з Китаю: які моделі досі купують (фото)
Авто з Китаю в Україні різко втратили в популярності. Електрокари уже не у фаворі й українці частіше купують моделі з двигунами внутрішнього згоряння.
За лютий 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли всього 466 легкових авто з Китаю. Це втричі менше, аніж у січні та на 48% менше, аніж у лютому 2025 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Чи варто повернути пільгове розмитнення електромобілів, скасоване з 2026 року?
Основна причина обвалу — зниження попиту на електромобілі з Китаю після скасування пільг при розмитненні. Утім, саме електрокари все ще складають більшість проданих авто з КНР — 38% (торік їх було 83%). Частка бензинових авто зросла до 29%, гібридів — до 28%, а дизельних — до 5%.
Нових авто з Китаю продали 386, що на 44% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Лідером є BYD Sea Lion 06.
Топ 5 найпопулярніших нових авто з Китаю в Україні за лютий 2026 року:
- BYD Sea Lion 06 — 21 продане авто.
- MG ZS — 19 од.
- Chery Tiggo 4 — 18 од.
- Jetour X50 — 17 од.
- BYD Qin — 16 од.
Китайських авто з пробігом поставили на облік лише 80, тобто падіння склало 62%. Найбільшим попитом користується
Найпопулярніші китайські авто з пробігом в Україні:
- Buick Envision — 13 зареєстрованих авто.
- Volvo S90 — 7 од.
- Audi Q4 — 7 од.
- BYD Song L — 6 од.
- BYD Song Plus — 5 од.
