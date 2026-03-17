Бюджетная капсула времени: в Украине обнаружили ZAZ Sens с пробегом 2600 км (фото)

В Украине нашли ZAZ Sens 2012 года в заводском состоянии. Бюджетный украинский автомобиль очень мало эксплуатировался.

За 14 лет седан "ЗАЗ Сенс" проехал всего 2675 км, то есть это капсула времени. Об авто рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

Этот ZAZ Sens хранится в гараже в Винницкой области и его готовы продать. Первая и единственная владелица очень мало эксплуатировала автомобиль.

ZAZ Sens хорошо сохранился Фото: Roma Urraco Автомобиль мало эксплуатировали Фото: Roma Urraco ZAZ Sens оснащен инжекторным двигателем

На кузове "ЗАЗ Сенс" видны незначительные царапины и повреждения, однако в целом состояние автомобиля близко к новому. Он только нуждается в обслуживании, ведь давно не ездил.

Седан Daewoo/ZAZ Sens выпускали на Запорожском автозаводе с 2002 по 2013 год и он был удешевленной версией модели Lanos с упрощенным оснащением и менее мощными двигателями. Цена ZAZ Sens в 2012 году стартовала с 63 тыс. гривен и он был одним из самых дешевых новых авто на нашем рынке.

Тюнинг ЗАЗ "Славута": самые оригинальные и нестандартные проекты (фото)

"ЗАЗ Сенс" комплектовали моторами МеМЗ объемом 1,3 и 1,4 л. В первом случае мощность составляла 63 л. с. с карбюратором и 70 л. с. — с инжектором, а во втором — 77 л. с. (его предлагали только с впрыском). Конкретно это авто является инжекторным.

Ранее в Украине продавали роскошное японское авто 90-х в новом состоянии.

Также Фокус писал о том, что в Украине обнаружили мотоцикл КМЗ без пробега.