Бюджетна капсула часу: в Україні виявили ZAZ Sens з пробігом 2600 км (фото)

В Україні знайшли ZAZ Sens 2012 року в заводському стані. Бюджетний український автомобіль дуже мало експлуатувався.

За 14 років седан "ЗАЗ Сенс" проїхав усього 2675 км, тобто це капсула часу. Про авто розповів у Facebook блогер Roma Urraco.

Цей ZAZ Sens зберігається в гаражі у Вінницькій області і його готові продати. Перша і єдина власниця дуже мало експлуатувала автомобіль.

ZAZ Sens добре зберігся Фото: Roma Urraco Автомобіль мало експлуатували Фото: Roma Urraco ZAZ Sens оснащений інжекторним двигуном

На кузові "ЗАЗ Сенс" видно незначні подряпини та пошкодження, проте загалом стан автомобіля близький до нового. Він лише потребує обслуговування, адже давно не їздив.

Седан Daewoo/ZAZ Sens випускали на Запорізькому автозаводі з 2002 по 2013 рік і він був здешевленою версією моделі Lanos зі спрощеним оснащенням та менш потужними двигунами. Ціна ZAZ Sens у 2012 році стартувала з 63 тис. гривень і він був одним із найдешевших нових авто на нашому ринку.

Відео дня

Важливо

"ЗАЗ Сенс" комплектували моторами МеМЗ об'ємом 1,3 та 1,4 л. У першому випадку потужність складала 63 к. с. із карбюратором та 70 к. с. — із інжектором, а в другому — 77 к. с. (його пропонували лише із впорскуванням). Конкретно це авто є інжекторним.

