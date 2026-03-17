Конфискация "громких" мотоциклов в пользу войска: ВСУ и адвокаты объяснили, законно ли это законно

В Украине в Винницкой области решили изымать мотоциклы со слишком шумной выхлопной системой. В ВСУ ответили, что потребность в мотоциклах в армии действительно есть, однако реализовать такую инициативу будет непросто.

В то же время причина, по которой Ивановская сельская территориальная община выступила с такой инициативой, вполне понятна: некоторые мотоциклы действительно вызывают немало дискомфорта, особенно во время воздушных тревог. Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии изданию Telegraf.

По его словам, такие заявления сельской общины, вероятно, будут скорее предупреждением, ведь никаких распоряжений или предложений в Верховную Раду пока не поступали.

"Кому-то это может показаться лишним, но раньше были случаи, когда у тех, кого полиция задерживала с признаками употребления алкоголя, изымали и мобилизовывали транспортные средства. Инициатива в принципе хорошая, я ее поддерживаю, но я не знаю, как это будет официально", — пояснил Волошин.

Зато в одном из ТЦК и СП заявили, что в Украине существует законный механизм конфискации громких мотоциклов, однако его могут комментировать правоохранительные органы.

Зато относительно необходимости мотоциклов в армии — там отметили, что россияне успешно используют мотоциклы для инфильтрации, ведь это малая цель, которая быстро движется и которую непросто поразить дроном. Однако нужны ли мотоциклы военным — нужно спрашивать в ВСУ.

Объяснение адвоката относительно законности такой инициативы

Адвокат Назар Мулявка рассказал, что привлечение людей к ответственности за громкий шум транспортного средства пока почти невозможно, ведь отсутствует необходимая правовая норма. При этом иногда шум связан с технической неисправностью, которую сразу на месте достаточно проблематично доказать.

Зато конфискация мотоциклов и другого вида транспорта возможна, однако это обязательно сопровождается компенсацией стоимости имущества, а его оценка осуществляется отдельно в установленном порядке

Однако полиция перед конфискацией должна иметь обоснование конфискации имущества, иметь правовые основания и подтверждаться реальной необходимостью в соответствии с требованиями законодательства.

"На самом деле такие посты в социальных сетях с официальных страниц органов местного самоуправления являются не чем иным, как реакцией на жалобы жителей, что в целом является вполне нормальным явлением", — пояснил Мулявка.

Ранее в Ивановской сельской территориальной общине заявили, что владельцы мотоциклов со слишком громким выхлопом могут потерять свои транспортные средства. Изъятые байки планируют передать на нужды защитников Украины.

Наказание за громкий выхлоп в Украине

Разговоры об ответственности за громкий звук выхлопа авто и мотоциклов ведут последние несколько лет. Особенно они активизировались после начала полномасштабного российского вторжения. В частности, в Киевсовете еще в 2022 году выступили с инициативой запрета эксплуатации в столицетранспортных средств с прямоточной выхлопной системой или выхлопом без шумопоглотителя до конца военного положения.

В 2023 году в Верховной раде зарегистрировали законопроект №9564, который предусматривает ответственность за управление транспортом с превышением допустимого уровня шума. В нем прописаны штрафы в размере 17 000 — 34 000 гривен и даже лишение водительских прав на полгода. Впрочем, проект закона до сих пор не поставили на голосование.