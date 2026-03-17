Конфіскація "гучних" мотоциклів на користь війська: ЗСУ та адвокати пояснили, чи це законно

В Україні на Вінниччині вирішили вилучати мотоцикли із занадто шумною вихлопною системою. У ЗСУ відповіли, що потреба в мотоциклах у армії дійсно є, однак реалізувати таку ініціативу буде непросто.

Водночас причина, із якої Іванівська сільська територіальна громада виступила з такою ініціативою, цілком зрозуміла: деякі мотоцикли дійсно спричиняють чимало дискомфорту, особливо під час повітряних тривог. Про це заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі виданню Telegraf.

За його словами, такі заяви сільської громади, імовірно, будуть скоріше попередженням, адже жодних розпоряджень чи пропозицій до Верховної Ради наразі не надходили.

"Комусь це може здатись зайвим, але раніше були випадки, коли у тих, кого поліція затримувала з ознаками вживання алкоголю, вилучали і мобілізовували транспортні засоби. Ініціатива в принципі хороша, я її підтримую, але я не знаю, як це буде офіційно", — пояснив Волошин.

Натомість в одному з ТЦК і СП заявили, що в Україні існує законний механізм конфіскації гучних мотоциклів, однак його можуть коментувати правоохоронні органи.

Натомість щодо необхідності мотоциклів у війську — там зазначили, що росіяни успішно використовують мотоцикли задля інфільтрації, адже це мала ціль, яка швидко рухається і яку непросто уразити дроном. Однак чи потрібні мотоцикли військовим — потрібно питати в ЗСУ.

Пояснення адвоката щодо законності такої ініціативи

Адвокат Назар Мулявка розповів, що притягнення людей до відповідальності через гучний шум транспортного засобу наразі майже неможливо, адже відсутня необхідна правова норма. При цьому інколи шум пов'язаний з технічною несправністю, яку одразу на місці досить проблематично довести.

Натомість конфіскація мотоциклів та іншого виду транспорту можлива, однак це обов’язково супроводжується компенсацією вартості майна, а його оцінка здійснюється окремо у встановленому порядку

Однак поліція перед конфіскацією повинна мати обґрунтування конфіскації майна, мати правові підстави та підтверджуватися реальною необхідністю відповідно до вимог законодавства.

"Насправді такі пости в соціальних мережах з офіційних сторінок органів місцевого самоврядування є не чим іншим, як реакцією на скарги мешканців, що загалом є цілком нормальним явищем", — пояснив Мулявка.

Раніше в Іванівській сільській територіальній громаді заявили, що власники мотоциклів із надто гучним вихлопом можуть втратити свої транспортні засоби. Вилучені байки планують передати на потреби захисників України.

Покарання за гучний вихлоп в Україні

Розмови про відповідальність за гучний звук вихлопу авто та мотоциклів ведуть останні кілька років. Особливо вони активізувалися після початку повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, у Київраді ще в 2022 році виступили з ініціативою заборони експлуатації в столиці транспортних засобів із прямоточною вихлопною системою чи вихлопом без шумопоглинача до кінця воєнного стану.

У 2023 році у Верховній раді зареєстрували законопроєкт №9564, який передбачає відповідальність за керування транспортом із перевищенням допустимого рівня шуму. У ньому прописані штрафи в розмірі 17 000 — 34 000 гривень та навіть позбавлення водійських прав на пів року. Утім, проєкт закону досі не поставили на голосування.